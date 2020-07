Eetadviezen die echt werken, speciaal voor hardlopers

Hou je aan een constant, gezond eetpatroon en je zult je goed voelen.



We weten dat dit anekdotisch steekhoudend is. Er is ook bewijs voor: goede voeding kan op microscopisch niveau positieve veranderingen in ons lichaam aanwakkeren. De voedingsstoffen in ons eten voeden onze mitochondria, de motoren in onze cellen. Deze mitochondria leveren de energie voor alles wat ons lichaam doet, waaronder ademhalen, essentiële hormonen produceren en spieren aanspannen. "Hoe hoger de kwaliteit van het voedsel, hoe meer energie we leveren", aldus Brian St. Pierre, Director of Nutrition bij Precision Nutrition, een wellnesscoachingbedrijf voor professionele atleten en amateurs.



"Het eten van hele stukken fruit en groenten, eiwitten en zo min mogelijk bewerkt voedsel kan zorgen voor een beter humeur, meer energie en een betere slaap en herstel", aldus St. Pierre. "Op de lange termijn zou je door al die dingen samen een betere hardloper moeten worden."



Je zou zeggen dat dit een kwestie van gezond verstand is, maar een van de belangrijkste redenen dat het ons niet lukt om dit eetpatroon vast te houden, is omdat we het perfect willen doen. "Mensen benaderen hun dieet met een alles-of-niets-instelling", zegt St. Pierre. "Vervolgens geven ze het op omdat dat geen houdbare instelling is." Hoe maak je het wel houdbaar? Door van kleine, gezonde veranderingen nieuwe gewoontes te maken.



"Beschouw je dieet als een voortdurend iets", zegt St. Pierre. "Dit houdt in dat je jezelf de vraag stelt: 'Welke keuzes betreft voeding kan ik nu maken die misschien net wat beter zijn dan mijn huidige gewoontes?'" Misschien is dat één glas frisdrank minder per dag, of een stuk fruit in plaats van een koekje bij de lunch. Jij bepaalt wat je verandert, zegt St. Pierre, en daarna stel je jezelf dezelfde vraag de week erna, en de week daarna, enzovoort.



"Voordat je het weet, heb je een gigantische verandering aangebracht in je dieet", zegt hij. Een verandering die je nooit van de ene op de andere dag had kunnen maken.