Zomeroutfits: gemaakt voor zonnige dagen
Van shirts en korte broeken tot praktische accessoires: onze collectie zomerkleding heeft alles wat je nodig hebt om het maximale uit je training te halen. Denk aan gestroomlijnde kleding in minimalistische, makkelijk te dragen stijlen. Ademende materialen helpen je lekker fris te blijven, terwijl rekbare stoffen je vrij laten bewegen. Voeg daar een paar sneakers met lichte, maar ondersteunende foamdemping aan toe en je bent klaar voor je routine in warm weer.
Hard trainen betekent zweten. Daarom maken we onze zomeroutfits met hoogwaardige materialen, zoals Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert vocht af van je huid, zodat het sneller verdampt en jij fris en comfortabel blijft. Ga voor extra ventilatie met strakke designs met slimme mesh panelen. Die plaatsen we op basis van data van sporters, precies op de plekken waar veel warmte vrijkomt. Zo krijg je voldoende luchtcirculatie waar je die het meest nodig hebt.
Ga je de zon in? De accessoires uit onze collectie zomer-essentials zijn gemaakt voor actieve dagen. Lichte petten beschermen tegen warmte en fel zonlicht. We hebben designs met 4-way stretch en verstelbare sluitingen voor de perfecte pasvorm. Voor outdooravonturen hebben we stevige rugzakken en crossbodytassen die tegen een stootje kunnen. In de vakken berg je je spullen overzichtelijk op, terwijl ritssluitingen alles veilig op z’n plek houden. Om goed gehydrateerd te blijven zijn er ergonomische waterflessen met een ruime inhoud.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor zomerse essentials en zomeroutfits met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.