Hoodies voor dames: warm en casual
Ga voor een extra laagje met een van onze hoodies voor dames. Wat je stijl ook is, in onze collectie vind je kleuren en prints die bij je passen. Onze hoodies en sweatshirts voor dames zijn ontworpen voor maximaal comfort, zodat jij je helemaal op je prestaties kunt richten. Of je nu gaat voor een bootcamp in de buitenlucht of een goede hardloopsessie, wij hebben de hoodie die je zoekt.
Zorg voor een goede lichaamstemperatuur
Jij laat je niet tegenhouden door een frisse wind. Kies voor een fleece hoodie voor dames en kou is geen issue meer. Ga voor een hoodie met geborstelde binnenkant voor ultieme zachtheid. En voor extra bedekking bekijk je onze sweatshirts met duimgaten bij de mouw om je handen te beschermen. Sweatshirts met capuchons houden je droog, van de eerste tot de laatste kilometer. In de buidelzakken warm je je handen op. Onze thermische materialen houden je lichaamswarmte vast vanaf de eerste stap.
Blijf comfortabel, blijf gedreven
In onze collectie hoodies voor dames vind je technische stoffen die ventileren en zweet afvoeren. Deze slimme ontwerpen houden je droog en comfortabel, hoe hard je ook gaat. Kies voor gerecyclede en duurzame materialen, of stoffen die speciaal zijn gemaakt met extra stretch.
Geef je sportieve stijl een boost
Deze damessweatshirts zien er net zo goed uit in je casual garderobe als in de sportschool. Er zijn sweatshirts met opvallende colour-blocking, maar ook met halve ritsen en een oversized Swoosh voor old-school flair. Mensen zullen je zeker opmerken als je voorbij rent in een retro tie-dye sweatshirt. Of ga voor een low-key uitvoering met contrasterende details.
Vind jouw pasvorm, train op jouw manier
Als je van een ruime en relaxte pasvorm houdt, ga dan voor een baggy hoodie voor dames. Je draagt hem gemakkelijk over een top of T-shirt, wat deze dameshoodie perfect maakt voor na het trainen. Als je liever voor een strakkere pasvorm gaat, kies dan voor de ondersteuning van een getailleerd ontwerp. Slim-fit sweatshirts met een geribde kraag zijn makkelijk te stylen en geven structuur en warmte.
Geef je outfit de perfecte finishing touch
Bekijk onze hoodies voor dames en ontdek onverwachte details. Driekwart mouwen zijn bijvoorbeeld perfect om je lichaamstemperatuur op peil te houden als het weer omslaat. Een trekkoord in de zoom trek je gemakkelijk strakker zodat je warm blijft. Geometrische breisels zorgen voor textuur in je winterse outfits en met verborgen ritsen kun je extra lucht binnenlaten of juist buitensluiten. Als je op zoek bent naar een opvallende finishing touch voor je trainingsoutfit, kijk dan naar een van onze ontwerpen met metallic details.
Dameshoodies die voor jou gemaakt zijn
Iedereen slaagt met onze collectie hoodies voor dames. Onderweg naar de sportschool kies je bijvoorbeeld voor een dameshoodie in boyfriend-stijl. Onze cropped hoodies met contrasterende texturen zijn wat compacter en houden je het hele jaar door comfortabel. Zoek je iets nieuws wat je elke dag kunt dragen? Kijk dan eens naar een hoodie van lichtgewicht French terry, met klepzakken aan de voorkant en ruime raglanmouwen. Wat je ook kiest, met je nieuwe hoodie of sweatshirt zijn jouw prestaties beter dan ooit.