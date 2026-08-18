  1. Kleding
    2. /
  2. Hoodies en sweatshirts

Hoodies en sweatshirts voor dames

(74)
Studio Fleece

Studio Fleece

Zachter dan zacht. Drie materiaaldiktes. Twee outfits. Elke look een winnaar.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Gemaakt voor dagelijks comfort met een vleugje luxe

Studio Fleece

Studio Fleece

Zachter dan zacht. Drie materiaaldiktes. Twee outfits. Elke look een winnaar.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Gemaakt voor dagelijks comfort met een vleugje luxe

Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
+3
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Dameshoodie met rits over de hele lengte
+3
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
+2
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 64,99
Studio Fleece
Studio Fleece
De veelzijdige favoriet voor elke dag.
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
Bestseller
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 69,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
+1
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
€ 94,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Dameshoodie
+2
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Dameshoodie
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized dameshoodie
Nike Pregame Fleece
Oversized dameshoodie
€ 109,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie voor dames
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie voor dames
€ 89,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Hoodie met rits voor dames
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Hoodie met rits voor dames
€ 119,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Net binnen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 69,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized trainingsjack voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized trainingsjack voor dames
€ 119,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hoodie voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized hoodie voor dames
€ 109,99
NOCTA
NOCTA CS fleecetop met ronde hals voor heren
NOCTA
CS fleecetop met ronde hals voor heren
€ 79,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversized basketbalhoodie voor dames
Nike Phoenix Fleece
Oversized basketbalhoodie voor dames
€ 99,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Dameshoodie
Gerecyclede materialen
Jordan Brooklyn
Dameshoodie
€ 64,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 64,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt van fleece met ronde hals voor dames
Jordan Brooklyn
Sweatshirt van fleece met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Net binnen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 74,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Tennistop van fleece met lange mouwen voor dames
NikeCourt Court collectie
Tennistop van fleece met lange mouwen voor dames
€ 99,99
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Top met halflange rits voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Top met halflange rits voor dames
€ 129,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Top met ronde hals
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Top met ronde hals
€ 119,99
Nike SB
Nike SB Skatehoodie van fleece
Nike SB
Skatehoodie van fleece
€ 74,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Tennisbodywarmer van fleece voor dames
NikeCourt Court collectie
Tennisbodywarmer van fleece voor dames
€ 89,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende bodywarmer voor dames
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende bodywarmer voor dames
€ 94,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT fleecegolftop voor dames
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT fleecegolftop voor dames
€ 69,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
€ 199,99
Nike ACG 'Wolf Tree'
Nike ACG 'Wolf Tree' Bedrukte bodywarmer
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Wolf Tree'
Bedrukte bodywarmer
€ 109,99
NOCTA
NOCTA CS fleecehoodie 2
NOCTA
CS fleecehoodie 2
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack met rits
Nike Sportswear
Damesjack met rits
€ 139,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jack met rits
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Jack met rits
€ 119,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketbalhoodie voor dames
A'ja Wilson
Basketbalhoodie voor dames
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT hoodie voor dames
€ 94,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damespolo
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damespolo
€ 79,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals en graphic
Net binnen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals en graphic
€ 89,99
Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
Inter Milan SE
Nike ACG Therma-FIT voetbalhoodie
€ 124,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT damestuniek met rits over de hele lengte
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT damestuniek met rits over de hele lengte
€ 99,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met halflange rits
€ 99,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cropped damestop met korte rits
Jordan Brooklyn Fleece
Cropped damestop met korte rits
€ 74,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecehoodie voor dames
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecehoodie voor dames
€ 69,99
ACG 'Tuff Fleece'
ACG 'Tuff Fleece' Sweatshirt met ronde hals voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Tuff Fleece'
Sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 114,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweatshirt met ronde hals voor dames
Jordan Brooklyn Fleece
Sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized mod-crop top voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized mod-crop top voor dames
€ 69,99
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
NikeSKIMS Stretch Knit
Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 109,99
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike basketbalhoodie
WNBA All-Star Weekend
Nike basketbalhoodie
€ 89,99
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Nike ACG 'Tuff Fleece' Hoodie
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Hoodie
€ 114,99
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball jersey fleece hoodie
WNBA Legends
Nike Basketball jersey fleece hoodie
€ 89,99
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike korte WNBA-hoodie voor dames
Team 13 Courtside
Nike korte WNBA-hoodie voor dames
€ 69,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Inter Milan 'Lava Flow' SE Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
€ 229,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike damestop met korte rits
Jordan Brooklyn Fleece
Hike Mike damestop met korte rits
€ 69,99
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Atlético de Madrid Chill van sweatstof Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Fleeceshirt met ronde hals
Nike WNBA 30th
Fleeceshirt met ronde hals
€ 74,99
Nike
Nike Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
Nike
Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
€ 74,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
Jordan Flight Fleece
Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
€ 89,99
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA hoodie
Nike WNBA 30th
WNBA hoodie
€ 69,99
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
British & Irish Lions
Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 74,99
ACG Tuff fleece
ACG Tuff fleece Sweatshirt met ronde hals en Therma-FIT voor dames
ACG Tuff fleece
Sweatshirt met ronde hals en Therma-FIT voor dames
€ 104,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Hoodie voor heren
KD x NOCTA
Nike Hoodie voor heren
€ 129,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 69,99
Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Nike voetbalhoodie voor dames
Inter Milan Phoenix Fleece
Nike voetbalhoodie voor dames
€ 74,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor dames
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor dames
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie voor heren
Jordan Flight Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hoodie
Nike Wool Classic
Hoodie
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damestop van sweatstof
Jordan Brooklyn Fleece
Damestop van sweatstof
30% korting
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
NikeSKIMS Stretch Knit
Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 109,99
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike basketbalhoodie
WNBA All-Star Weekend
Nike basketbalhoodie
€ 89,99
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Nike ACG 'Tuff Fleece' Hoodie
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Hoodie
€ 114,99
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball jersey fleece hoodie
WNBA Legends
Nike Basketball jersey fleece hoodie
€ 89,99
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike korte WNBA-hoodie voor dames
Team 13 Courtside
Nike korte WNBA-hoodie voor dames
€ 69,99
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 134,99
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Inter Milan 'Lava Flow' SE Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Inter Milan 'Lava Flow' SE
Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbodywarmer voor dames
€ 229,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike damestop met korte rits
Jordan Brooklyn Fleece
Hike Mike damestop met korte rits
€ 69,99
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Atlético de Madrid Chill van sweatstof Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Fleeceshirt met ronde hals
Nike WNBA 30th
Fleeceshirt met ronde hals
€ 74,99
Nike
Nike Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
Nike
Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
€ 74,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
Jordan Flight Fleece
Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
€ 89,99
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA hoodie
Nike WNBA 30th
WNBA hoodie
€ 69,99
British & Irish Lions
British & Irish Lions Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
British & Irish Lions
Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 74,99
ACG Tuff fleece
ACG Tuff fleece Sweatshirt met ronde hals en Therma-FIT voor dames
ACG Tuff fleece
Sweatshirt met ronde hals en Therma-FIT voor dames
€ 104,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Hoodie voor heren
KD x NOCTA
Nike Hoodie voor heren
€ 129,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 69,99
Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Nike voetbalhoodie voor dames
Inter Milan Phoenix Fleece
Nike voetbalhoodie voor dames
€ 74,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor dames
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor dames
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie voor heren
Jordan Flight Fleece
Hoodie voor heren
30% korting
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hoodie
Nike Wool Classic
Hoodie
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damestop van sweatstof
Jordan Brooklyn Fleece
Damestop van sweatstof
30% korting

Hoodies voor dames: warm en casual

Ga voor een extra laagje met een van onze hoodies voor dames. Wat je stijl ook is, in onze collectie vind je kleuren en prints die bij je passen. Onze hoodies en sweatshirts voor dames zijn ontworpen voor maximaal comfort, zodat jij je helemaal op je prestaties kunt richten. Of je nu gaat voor een bootcamp in de buitenlucht of een goede hardloopsessie, wij hebben de hoodie die je zoekt.

Zorg voor een goede lichaamstemperatuur

Jij laat je niet tegenhouden door een frisse wind. Kies voor een fleece hoodie voor dames en kou is geen issue meer. Ga voor een hoodie met geborstelde binnenkant voor ultieme zachtheid. En voor extra bedekking bekijk je onze sweatshirts met duimgaten bij de mouw om je handen te beschermen. Sweatshirts met capuchons houden je droog, van de eerste tot de laatste kilometer. In de buidelzakken warm je je handen op. Onze thermische materialen houden je lichaamswarmte vast vanaf de eerste stap.

Blijf comfortabel, blijf gedreven

In onze collectie hoodies voor dames vind je technische stoffen die ventileren en zweet afvoeren. Deze slimme ontwerpen houden je droog en comfortabel, hoe hard je ook gaat. Kies voor gerecyclede en duurzame materialen, of stoffen die speciaal zijn gemaakt met extra stretch.

Geef je sportieve stijl een boost

Deze damessweatshirts zien er net zo goed uit in je casual garderobe als in de sportschool. Er zijn sweatshirts met opvallende colour-blocking, maar ook met halve ritsen en een oversized Swoosh voor old-school flair. Mensen zullen je zeker opmerken als je voorbij rent in een retro tie-dye sweatshirt. Of ga voor een low-key uitvoering met contrasterende details.

Vind jouw pasvorm, train op jouw manier

Als je van een ruime en relaxte pasvorm houdt, ga dan voor een baggy hoodie voor dames. Je draagt hem gemakkelijk over een top of T-shirt, wat deze dameshoodie perfect maakt voor na het trainen. Als je liever voor een strakkere pasvorm gaat, kies dan voor de ondersteuning van een getailleerd ontwerp. Slim-fit sweatshirts met een geribde kraag zijn makkelijk te stylen en geven structuur en warmte.

Geef je outfit de perfecte finishing touch

Bekijk onze hoodies voor dames en ontdek onverwachte details. Driekwart mouwen zijn bijvoorbeeld perfect om je lichaamstemperatuur op peil te houden als het weer omslaat. Een trekkoord in de zoom trek je gemakkelijk strakker zodat je warm blijft. Geometrische breisels zorgen voor textuur in je winterse outfits en met verborgen ritsen kun je extra lucht binnenlaten of juist buitensluiten. Als je op zoek bent naar een opvallende finishing touch voor je trainingsoutfit, kijk dan naar een van onze ontwerpen met metallic details.

Dameshoodies die voor jou gemaakt zijn

Iedereen slaagt met onze collectie hoodies voor dames. Onderweg naar de sportschool kies je bijvoorbeeld voor een dameshoodie in boyfriend-stijl. Onze cropped hoodies met contrasterende texturen zijn wat compacter en houden je het hele jaar door comfortabel. Zoek je iets nieuws wat je elke dag kunt dragen? Kijk dan eens naar een hoodie van lichtgewicht French terry, met klepzakken aan de voorkant en ruime raglanmouwen. Wat je ook kiest, met je nieuwe hoodie of sweatshirt zijn jouw prestaties beter dan ooit.