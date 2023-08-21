Het beste moment om proteïneshakes te drinken

Eiwitshakes helpen het lichaam bij te tanken na een work-out en vormen daarom een cruciaal onderdeel van het dieet van veel atleten. Sommige mensen drinken liever eiwitshakes voor het sporten of aan het begin van de dag.

Het moment waarop je een eiwitshake drinkt, hangt af van je doelen en dagelijkse gewoonten. Er is dus eigenlijk geen ideaal moment. Bovendien is het type eiwit in de shake, zoals wei- of soja-eiwit, ook van belang.

Hier volgt een overzicht van de beste momenten om een eiwitshake te drinken, op basis van verschillende doelen en dieetvoorkeuren. Maar eerst gaan we kijken waarom eiwit onmisbaar is in een gezond dieet.

(Gerelateerd: Wat is eiwitpoeder? En moet ik het uitproberen?)