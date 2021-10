Het beste moment om proteïneshakes te drinken

De eiwitshake na een work-out krijgt vaak de meeste aandacht. Sportexperts en onderzoekers hebben gekeken naar zowel de timing als het soort eiwit voor de beste resultaten.

De stellingname van ISSN (2017) en een stellingname van de Academy of Nutrition and Dietetics, de Dietitians of Canada, en de American College of Sports Medicine (2016), stelt dat atleten vaak binnen twee uur na het sporten hun kwalitatief goede eiwitten innemen met zo'n 10 gram essentiële aminozuren.

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Omdat essentiële aminozuren niet door je lichaam worden aangemaakt, moet je deze in je dieet opnemen. Van alle aminozuren levert leucine de grootste bijdrage aan spiergroei. Volgens één stellingname zijn proteïnen uit zuivel het beste, omdat ze in tegenstelling tot andere eiwitten meer leucine bevatten en de vertakte aminozuren hiermee makkelijker worden opgenomen.

Je kunt je eiwitten uit zuivel halen, bijvoorbeeld uit melk of Griekse yoghurt. Je kunt dit natuurlijk ook uit supplementen halen.

Supplementen met wei-eiwit zijn zelfs een uitstekende toevoeging aan je eiwitshake na je work-out. Wei is een van de twee eiwitten die je in melk kunt vinden. Het andere eiwit is caseïne. Wei wordt snel opgenomen en heeft daarom vaak de voorkeur in een shake die je na je work-out neemt.

Tijdens je zoektocht naar wei-eiwitpoeder zie je waarschijnlijk verschillende duidingen op de verpakking of in de omschrijving. Kies het product dat het beste aansluit op je gewenste eiwitinname.

Wei-eiwitpoeder bevat 11% tot 15% proteïne. Dit is het soort eiwit dat vaak wordt toegevoegd aan eiwitrepen of maaltijdvervangende shakes.

Geconcentreerd wei-eiwit bevat 25% tot 89% proteïne. Veel mensen vinden dit beter smaken omdat het ook wat lactose en vet bevat.

Wei-eiwitisolaat bevat minimaal 90% proteïne. Het heeft een hogere proteïneconcentratie omdat het minder lactose en vet bevat.

Een andere slimme toevoeging voor je eiwitshake na je work-out kan creatine zijn.

Creatine is een aminozuur dat onder meer in zeevruchten en rood vlees voorkomt. Je lichaam maakt zelf ook dagelijks kleine hoeveelheden creatine aan.

Toch nemen veel mensen creatinesupplementen. De meeste creatinesupplementen zijn verkrijgbaar als creatinemonohydraat, maar er is ook een andere vorm verkrijgbaar die creatine HCL wordt genoemd. Naar creatinemonohydraat is meer onderzoek gedaan.

Creatinesupplementen zijn bewezen veilig en worden door experts zelfs gezien als de meest effectieve voedingssupplementen die momenteel verkrijgbaar zijn voor atleten — en dan specifiek voor betere prestaties tijdens intensieve training en meer opbouw van vetvrije massa.

Onderzoekers geven aan dat je de inname van creatinesupplementen het beste voorzichtig op kunt bouwen. Het schema omvat een inname van 0,3 gram creatinemonohydraat per kilo lichaamsgewicht per dag gedurende 5 tot 7 dagen, en daarna 3 tot 5 gram per dag.

Het biedt voordelen om creatine aan je eiwitshake toe te voegen — de combinatie hiervan met eiwitten en koolhydraten is zeer effectief om het creatineniveau in je spieren te behouden.