Tassen en rugzakken voor dames: goed voorbereid op pad
Organiseer al je spullen goed met onze selectie tassen en rugzakken voor dames. Kleine rugzakken voor dames zijn ideaal als je voor werktijd gaat hardlopen of direct vanuit kantoor gaat sporten. Kies voor een tas met vakken om schone en vuile kleding apart te houden en ritsvakken om kleinere waardevolle spullen veilig in op te bergen. Voor hardlopers hebben we compacte crossbody-tassen met precies genoeg ruimte voor je sleutels, telefoon en energiegels. Ga je op een pittige trektocht of een meerdaagse kampeertrip? Onze grote damesrugzakken combineren een stevig en licht ontwerp met een ruime opbergcapaciteit.
Onze rugzakken voor dames hebben allerlei slimme details voor je trainingsroutine. De gewatteerde, brede en ergonomische schouderbanden zijn ontworpen om het gewicht te verdelen, zodat je comfortabel blijft. Aan de bovenkant hebben ze praktische handgrepen voor extra draagmogelijkheden. Als je je tas vaak buiten gebruikt, is een model met waterafstotende finish ideaal. Wil je tegelijkertijd sport- en kantoorspullen meenemen? In de gewatteerde vakken kun je je laptop veilig opbergen.
Bereid je voor op spannende wedstrijden, intensieve lessen in de sportschool en uitdagende trainingen met onze tassen voor dames. We hebben ruime formaten met voldoende plek voor rackets, matjes en andere spullen. Door de verschillende vakken blijft alles overzichtelijk. Ga je op gras trainen? Voeg dan een schoenenzak toe om je modderige schoenen apart te houden. Kies uit ons assortiment van hard-shell en flexibele damestassen een model dat perfect bij je past.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe ook mee en kies voor een damesrugzak of damestas met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.