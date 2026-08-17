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Rugzakken en tassen voor dames

(134)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rugzak (26 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear RPM
Rugzak (26 liter)
€ 94,99
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rugzak (32 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Varsity Elite
Rugzak (32 liter)
€ 79,99
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Golftas
Nike Air Sport 2
Golftas
€ 249,99
Nike Aura
Nike Aura Crossbodytas (5 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Aura
Crossbodytas (5 liter)
€ 34,99
Nike Aura
Nike Aura Rugzak (24 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Aura
Rugzak (24 liter)
€ 59,99
Nike
Nike Rugzak (21 liter)
Bestseller
Nike
Rugzak (21 liter)
€ 37,99
Nike Commute
Nike Commute Draagtas (20 liter)
Net binnen
Nike Commute
Draagtas (20 liter)
€ 59,99
Nike Heritage
Nike Heritage Rugzak 2.0 (23 liter)
+1
Gerecyclede materialen
Nike Heritage
Rugzak 2.0 (23 liter)
€ 34,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM draagtas (26 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
RPM draagtas (26 liter)
€ 84,99
Nike Aura
Nike Aura Crescent crossbodytas (4 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Aura
Crescent crossbodytas (4 liter)
€ 34,99
Jordan
Jordan Blacktop rugzak (25 liter)
Jordan
Blacktop rugzak (25 liter)
€ 74,99
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstas (24 liter)
Bestseller
Nike Gym Club
Trainingstas (24 liter)
€ 47,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttas (extra small, 24 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Sporttas (extra small, 24 liter)
€ 34,99
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Rugzak (21 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Elemental Premium
Rugzak (21 liter)
€ 47,99
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage Sweep
Rugzak (25 liter)
€ 49,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttas (small, 40 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Sporttas (small, 40 liter)
€ 39,99
Nike Aura
Nike Aura Floral crossbodytas (5 liter)
Nike Aura
Floral crossbodytas (5 liter)
€ 39,99
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbodytas (1 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage
Crossbodytas (1 liter)
€ 27,99
Nike Aura
Nike Aura Rugzak met bloemen (24 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Aura
Rugzak met bloemen (24 liter)
€ 64,99
Nike One
Nike One Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike One
Rugzak (25 liter)
€ 89,99
Nike Heritage
Nike Heritage Draagtas (22 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage
Draagtas (22 liter)
€ 34,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Rugzak (medium, 24 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Rugzak (medium, 24 liter)
€ 44,99
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbodytas 2.0 (4 l)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage
Crossbodytas 2.0 (4 l)
€ 27,99
Nike
Nike Aansluitende hardloopheuptas 4.0
Net binnen
Nike
Aansluitende hardloopheuptas 4.0
€ 27,99
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Rugzak (20 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage Eugene 2.0
Rugzak (20 liter)
€ 49,99
Nike
Nike Rugzak (21 liter)
Gerecyclede materialen
Nike
Rugzak (21 liter)
€ 37,99
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Crossbodytas (3 liter)
Nike Heritage Premium
Crossbodytas (3 liter)
€ 49,99
NikeSKIMS
NikeSKIMS Heuptas voor dames
Bestseller
NikeSKIMS
Heuptas voor dames
€ 59,99
Nike Aura
Nike Aura Crossbodytas (2 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Aura
Crossbodytas (2 liter)
€ 34,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tas met trekkoord (18 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Tas met trekkoord (18 liter)
€ 19,99
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Winterrugzak (20 liter)
Nike Heritage Eugene 2.0
Winterrugzak (20 liter)
€ 54,99
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Nike Heritage rugzak Aop
Net binnen
FC Barcelona 25/26
Nike Heritage rugzak Aop
€ 39,99
Nike Commute
Nike Commute Nike Tech crossbodytas (1 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Commute
Nike Tech crossbodytas (1 liter)
€ 29,99
Nike Academy
Nike Academy Rugzak (medium, 24 liter)
Nike Academy
Rugzak (medium, 24 liter)
€ 37,99
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage Sweep
Rugzak (25 liter)
€ 47,99
Jordan
Jordan Element Sporttas (48,5 liter)
Jordan
Element Sporttas (48,5 liter)
€ 49,99
Nike Utility Elite
Nike Utility Elite Rugzak (37 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Utility Elite
Rugzak (37 liter)
€ 109,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Schoenentas
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Schoenentas
€ 19,99
Nike
Nike Training sporttas (24 liter)
Bestseller
Nike
Training sporttas (24 liter)
€ 39,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttas (small, 41 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Sporttas (small, 41 liter)
€ 42,99
Nike Utility Power
Nike Utility Power Rugzak (33 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Utility Power
Rugzak (33 liter)
€ 94,99
Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Rugzak (15 liter)
Nike Commuter Elite
Rugzak (15 liter)
€ 99,99
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbodytas (small, 1 liter)
Nike Heritage
Crossbodytas (small, 1 liter)
€ 24,99
Jordan
Jordan Element Pro-rugzak (33 liter)
Jordan
Element Pro-rugzak (33 liter)
€ 84,99
Nike Handbagage
Nike Handbagage 22" Hardshell (52L)
Nike Handbagage
22" Hardshell (52L)
€ 199,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstas (medium, 60 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Trainingstas (medium, 60 liter)
€ 47,99
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Pasjeshouder
Nike Icon Air Max 90
Pasjeshouder
€ 29,99
Nike Utility 2.0
Nike Utility 2.0 Gymtas (17 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Utility 2.0
Gymtas (17 liter)
€ 34,99
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rugzak met print (32 liter)
Bestseller
Nike Varsity Elite
Rugzak met print (32 liter)
€ 84,99
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Commute
Rugzak (25 liter)
€ 69,99
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Heritage rugzak SP
Net binnen
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Heritage rugzak SP
€ 39,99
Jordan Sport
Jordan Sport Rugzak (32,9 liter)
Jordan Sport
Rugzak (32,9 liter)
€ 99,99
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttas (medium, 51 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Utility Power 2.0
Sporttas (medium, 51 liter)
€ 69,99
Nike Academy Team
Nike Academy Team Rugzak (30 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Academy Team
Rugzak (30 liter)
€ 42,99
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbodytas (3 liter)
Gerecyclede materialen
ACG DAYMAX
Crossbodytas (3 liter)
€ 59,99
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
ACG DAYMAX
Rugzak (25 liter)
€ 124,99
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Pasjeshouder
Nike Icon Air Force 1
Pasjeshouder
€ 24,99
Jordan
Jordan Element Rugzak (23,7L)
Jordan
Element Rugzak (23,7L)
€ 64,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Tas voor trainingsschoenen (11 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Tas voor trainingsschoenen (11 liter)
€ 22,99
Turkije 2026/27 Heritage rugzak
Turkije 2026/27 Heritage rugzak Nike Heritage Rugzak
Turkije 2026/27 Heritage rugzak
Nike Heritage Rugzak
€ 39,99
Nike Air Max Lite
Nike Air Max Lite Golftas
Nike Air Max Lite
Golftas
€ 179,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Schoenendoostas
Nike x LEGO® Collectie
Schoenendoostas
€ 49,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingsrugzak (medium, 24 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Trainingsrugzak (medium, 24 liter)
€ 47,99
Jordan
Jordan Collectors rugzak (31,5 liter)
Jordan
Collectors rugzak (31,5 liter)
€ 134,99
Nike Academy
Nike Academy Gymtas voor voetbal (18 liter)
Nike Academy
Gymtas voor voetbal (18 liter)
€ 22,99
FC Barcelona 2026/27 Academy rugzak
FC Barcelona 2026/27 Academy rugzak Nike Academy rugzak
FC Barcelona 2026/27 Academy rugzak
Nike Academy rugzak
€ 49,99
Inter Milan 25/26
Inter Milan 25/26 Nike Heritage rugzak
Inter Milan 25/26
Nike Heritage rugzak
€ 39,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstas (large, 95 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Trainingstas (large, 95 liter)
€ 49,99
Jordan
Jordan Element sporttas (68,8 liter)
Jordan
Element sporttas (68,8 liter)
€ 54,99
Nike Premium
Nike Premium Crossbodytas (4 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Premium
Crossbodytas (4 liter)
€ 32,99
Jordan
Jordan Blacktop festivaltas (1,4 liter)
Jordan
Blacktop festivaltas (1,4 liter)
€ 24,99
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak Nike Heritage Rugzak
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak
Nike Heritage Rugzak
€ 39,99
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rugzak met print (32 liter)
Bestseller
Nike Varsity Elite
Rugzak met print (32 liter)
€ 84,99
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Commute
Rugzak (25 liter)
€ 69,99
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Heritage rugzak SP
Net binnen
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Heritage rugzak SP
€ 39,99
Jordan Sport
Jordan Sport Rugzak (32,9 liter)
Jordan Sport
Rugzak (32,9 liter)
€ 99,99
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttas (medium, 51 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Utility Power 2.0
Sporttas (medium, 51 liter)
€ 69,99
Nike Academy Team
Nike Academy Team Rugzak (30 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Academy Team
Rugzak (30 liter)
€ 42,99
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Crossbodytas (3 liter)
Gerecyclede materialen
ACG DAYMAX
Crossbodytas (3 liter)
€ 59,99
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
ACG DAYMAX
Rugzak (25 liter)
€ 124,99
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Pasjeshouder
Nike Icon Air Force 1
Pasjeshouder
€ 24,99
Jordan
Jordan Element Rugzak (23,7L)
Jordan
Element Rugzak (23,7L)
€ 64,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Tas voor trainingsschoenen (11 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Tas voor trainingsschoenen (11 liter)
€ 22,99
Turkije 2026/27 Heritage rugzak
Turkije 2026/27 Heritage rugzak Nike Heritage Rugzak
Turkije 2026/27 Heritage rugzak
Nike Heritage Rugzak
€ 39,99
Nike Air Max Lite
Nike Air Max Lite Golftas
Nike Air Max Lite
Golftas
€ 179,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Schoenendoostas
Nike x LEGO® Collectie
Schoenendoostas
€ 49,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingsrugzak (medium, 24 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Trainingsrugzak (medium, 24 liter)
€ 47,99
Jordan
Jordan Collectors rugzak (31,5 liter)
Jordan
Collectors rugzak (31,5 liter)
€ 134,99
Nike Academy
Nike Academy Gymtas voor voetbal (18 liter)
Nike Academy
Gymtas voor voetbal (18 liter)
€ 22,99
FC Barcelona 2026/27 Academy rugzak
FC Barcelona 2026/27 Academy rugzak Nike Academy rugzak
FC Barcelona 2026/27 Academy rugzak
Nike Academy rugzak
€ 49,99
Inter Milan 25/26
Inter Milan 25/26 Nike Heritage rugzak
Inter Milan 25/26
Nike Heritage rugzak
€ 39,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstas (large, 95 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Trainingstas (large, 95 liter)
€ 49,99
Jordan
Jordan Element sporttas (68,8 liter)
Jordan
Element sporttas (68,8 liter)
€ 54,99
Nike Premium
Nike Premium Crossbodytas (4 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Premium
Crossbodytas (4 liter)
€ 32,99
Jordan
Jordan Blacktop festivaltas (1,4 liter)
Jordan
Blacktop festivaltas (1,4 liter)
€ 24,99
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak Nike Heritage Rugzak
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak
Nike Heritage Rugzak
€ 39,99

Tassen en rugzakken voor dames: goed voorbereid op pad

Organiseer al je spullen goed met onze selectie tassen en rugzakken voor dames. Kleine rugzakken voor dames zijn ideaal als je voor werktijd gaat hardlopen of direct vanuit kantoor gaat sporten. Kies voor een tas met vakken om schone en vuile kleding apart te houden en ritsvakken om kleinere waardevolle spullen veilig in op te bergen. Voor hardlopers hebben we compacte crossbody-tassen met precies genoeg ruimte voor je sleutels, telefoon en energiegels. Ga je op een pittige trektocht of een meerdaagse kampeertrip? Onze grote damesrugzakken combineren een stevig en licht ontwerp met een ruime opbergcapaciteit.


Onze rugzakken voor dames hebben allerlei slimme details voor je trainingsroutine. De gewatteerde, brede en ergonomische schouderbanden zijn ontworpen om het gewicht te verdelen, zodat je comfortabel blijft. Aan de bovenkant hebben ze praktische handgrepen voor extra draagmogelijkheden. Als je je tas vaak buiten gebruikt, is een model met waterafstotende finish ideaal. Wil je tegelijkertijd sport- en kantoorspullen meenemen? In de gewatteerde vakken kun je je laptop veilig opbergen.


Bereid je voor op spannende wedstrijden, intensieve lessen in de sportschool en uitdagende trainingen met onze tassen voor dames. We hebben ruime formaten met voldoende plek voor rackets, matjes en andere spullen. Door de verschillende vakken blijft alles overzichtelijk. Ga je op gras trainen? Voeg dan een schoenenzak toe om je modderige schoenen apart te houden. Kies uit ons assortiment van hard-shell en flexibele damestassen een model dat perfect bij je past.

Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe ook mee en kies voor een damesrugzak of damestas met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.