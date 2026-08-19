Sportschoenen voor dames

(515)
Nike Initiator
Nike Initiator Damesschoenen
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Nike Initiator
Damesschoenen
€ 84,99
Nike V5 RNR SE
Nike V5 RNR SE Damesschoenen
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Nike V5 RNR SE
Damesschoenen
€ 89,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesschoenen
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Bestseller
Nike P-6000
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
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Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Moon Shoe Energy
Moon Shoe Energy
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Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral'
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral' Damesschoenen
Bestseller
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral'
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Damesschoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Damesschoen
€ 129,99
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Damesschoenen
Bestseller
Nike Court Vision Low
Damesschoenen
€ 79,99
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Damesschoenen
Bestseller
Nike Zoom Vomero 5
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Schoenen
Nike x Hyperice Hyperboot
Schoenen
€ 749,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoen
Bestseller
Nike P-6000
Schoen
€ 119,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
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Bestseller
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Damesschoenen
Nike Dunk Low
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesschoenen
€ 119,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 129,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor dames
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Nike Marina
Slippers voor dames
€ 29,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike P-6000 Tech
Nike P-6000 Tech Herenschoenen
Nike P-6000 Tech
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly RGN SE
Nike Mercurial Superfly RGN SE Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly RGN SE
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 259,99
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro skateschoenen
Nike SB Dunk Low Pro
skateschoenen
€ 119,99
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Basketbalschoenen
€ 109,99
A'Two 'Pinkies Up'
A'Two 'Pinkies Up' A'ja Wilson Basketbalschoenen
Bestseller
A'Two 'Pinkies Up'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketbalschoenen
€ 99,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Caitlin 1 'Caitlin Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 'Kylian Mbappé' Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 'Kylian Mbappé'
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 299,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Sabrina 4
Sabrina 4 Basketbalschoenen
Net binnen
Sabrina 4
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90 Drift
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 269,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 179,99
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketbalschoenen voor heren
Kobe III Low Protro
Basketbalschoenen voor heren
€ 189,99
Nike Phantom 6 Low Academy EasyOn
Nike Phantom 6 Low Academy EasyOn Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy EasyOn
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 249,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 179,99
Nike P-6000 Tech
Nike P-6000 Tech Herenschoenen
Nike P-6000 Tech
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly RGN SE
Nike Mercurial Superfly RGN SE Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly RGN SE
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 259,99
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro skateschoenen
Nike SB Dunk Low Pro
skateschoenen
€ 119,99
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Basketbalschoenen
€ 109,99
A'Two 'Pinkies Up'
A'Two 'Pinkies Up' A'ja Wilson Basketbalschoenen
Bestseller
A'Two 'Pinkies Up'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketbalschoenen
€ 99,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Caitlin 1 'Caitlin Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 'Kylian Mbappé' Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite 'Kylian Mbappé'
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 299,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Sabrina 4
Sabrina 4 Basketbalschoenen
Net binnen
Sabrina 4
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90 Drift
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 269,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 179,99
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketbalschoenen voor heren
Kobe III Low Protro
Basketbalschoenen voor heren
€ 189,99
Nike Phantom 6 Low Academy EasyOn
Nike Phantom 6 Low Academy EasyOn Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy EasyOn
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 89,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 249,99
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 179,99
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Damesschoenen: voor extra power

Of je nu een passie hebt voor hardlopen, gewichtheffen, fietsen, voetbal of HIIT, Nike sportschoenen voor dames helpen je om alles uit jezelf te halen. Denk aan slim ontworpen details zoals speciale profielzolen voor jouw tak van sport. Of aan technisch bovenwerk dat je voet bij elke stap en beweging ondersteunt.


Lichtgewicht voor bewegingsvrijheid


Goede sportschoenen moeten nooit zwaar aanvoelen. Daarom maken we onze damesschoenen met lichte, comfortabele materialen waarin jij je helemaal vrij voelt. Door bovenwerk met ademende, geweven stoffen beweegt de schoen mee met elke beweging van je voet. Zo blijf jij koel en gefocust terwijl je lichaam opwarmt. Met bovenwerk van leer of kunstleer weet je zeker dat je nieuwe damessneakers lang meegaan. Ga je trailrunnen of trainen bij nat weer? Dan hebben we speciale damesschoenen met waterafstotende membranen en lagen, zodat je comfortabel kunt trainen in alle weersomstandigheden.


Binnenzolen met steun: voor extra vertrouwen


Sportschoenen die speciaal voor jouw sport zijn gemaakt, beschermen je spieren en gewrichten tegen schokken. Damesschoenen met onze beroemde Nike Air units hebben een lichte, verende demping die de schoen niet zwaar maakt. Padding in de middenzool neemt de impact van elke stap, sprong en landing op, zodat jij minder snel pijn krijgt of moe wordt. Houd je van sneakers met een verend, krachtig gevoel? Ga dan voor damessneakers met onze Nike Zoom Air units en ZoomX foam.


Technische buitenzolen om alles uit jezelf te halen


Onze sportschoenen voor dames zijn er met buitenzolen die speciaal zijn afgestemd op jouw sport. Zo zit het bij de basis meteen goed. Lichtgewicht schoenen met gripvaste, afneembare spikes zijn perfect voor bliksemsnelle sprints op de baan. Duurzame rubber zolen met een lichte textuur zijn juist gemaakt voor duurloopwedstrijden op de weg en uitdagende marathons. Moet je strijden voor je team in een beslissende voetbalwedstrijd? In onze collectie damesschoenen vind je voetbalschoenen met verschillende soorten noppen, geschikt voor verschillende ondergronden en weersomstandigheden.


Nike Move to Zero: bescherm de planeet


We moeten allemaal ons steentje bijdragen om de planeet gezond te houden. Daarom zijn we het Nike Move to Zero programma gestart, met één gericht doel: om met ons bedrijf netto nul CO2 uit te stoten en netto nul afval te produceren. Als onderdeel van dit programma zorgen we er elk jaar voor dat gemiddeld één miljard plastic flessen niet op de vuilnisbelt belanden. We maken er topkwaliteit garens van voor onze schoenen en sportkleding. Wil je meehelpen? Kies dan voor Nike sportschoenen of sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'.


Zijn sportschoenen hetzelfde voor dames en heren?


Omdat de voeten van vrouwen vaak anders gevormd zijn dan die van mannen, maken we onze damessportschoenen in vormen die goed bij damesvoeten passen. Over het algemeen zijn schoenen voor dames smaller, en nog eens extra smal bij de hak. Een typische mannenschoen is van hak tot teen ongeveer even breed, en sowieso breder dan een damesschoen. Door de anatomische verschillen tussen mannen en vrouwen zijn verschillende niveaus van demping nodig. De voetboog van vrouwen zakt bijvoorbeeld meer door bij het lopen, waardoor een juiste ondersteuning cruciaal is.