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Damesschoenen: voor extra power
Of je nu een passie hebt voor hardlopen, gewichtheffen, fietsen, voetbal of HIIT, Nike sportschoenen voor dames helpen je om alles uit jezelf te halen. Denk aan slim ontworpen details zoals speciale profielzolen voor jouw tak van sport. Of aan technisch bovenwerk dat je voet bij elke stap en beweging ondersteunt.
Lichtgewicht voor bewegingsvrijheid
Goede sportschoenen moeten nooit zwaar aanvoelen. Daarom maken we onze damesschoenen met lichte, comfortabele materialen waarin jij je helemaal vrij voelt. Door bovenwerk met ademende, geweven stoffen beweegt de schoen mee met elke beweging van je voet. Zo blijf jij koel en gefocust terwijl je lichaam opwarmt. Met bovenwerk van leer of kunstleer weet je zeker dat je nieuwe damessneakers lang meegaan. Ga je trailrunnen of trainen bij nat weer? Dan hebben we speciale damesschoenen met waterafstotende membranen en lagen, zodat je comfortabel kunt trainen in alle weersomstandigheden.
Binnenzolen met steun: voor extra vertrouwen
Sportschoenen die speciaal voor jouw sport zijn gemaakt, beschermen je spieren en gewrichten tegen schokken. Damesschoenen met onze beroemde Nike Air units hebben een lichte, verende demping die de schoen niet zwaar maakt. Padding in de middenzool neemt de impact van elke stap, sprong en landing op, zodat jij minder snel pijn krijgt of moe wordt. Houd je van sneakers met een verend, krachtig gevoel? Ga dan voor damessneakers met onze Nike Zoom Air units en ZoomX foam.
Technische buitenzolen om alles uit jezelf te halen
Onze sportschoenen voor dames zijn er met buitenzolen die speciaal zijn afgestemd op jouw sport. Zo zit het bij de basis meteen goed. Lichtgewicht schoenen met gripvaste, afneembare spikes zijn perfect voor bliksemsnelle sprints op de baan. Duurzame rubber zolen met een lichte textuur zijn juist gemaakt voor duurloopwedstrijden op de weg en uitdagende marathons. Moet je strijden voor je team in een beslissende voetbalwedstrijd? In onze collectie damesschoenen vind je voetbalschoenen met verschillende soorten noppen, geschikt voor verschillende ondergronden en weersomstandigheden.
Nike Move to Zero: bescherm de planeet
We moeten allemaal ons steentje bijdragen om de planeet gezond te houden. Daarom zijn we het Nike Move to Zero programma gestart, met één gericht doel: om met ons bedrijf netto nul CO2 uit te stoten en netto nul afval te produceren. Als onderdeel van dit programma zorgen we er elk jaar voor dat gemiddeld één miljard plastic flessen niet op de vuilnisbelt belanden. We maken er topkwaliteit garens van voor onze schoenen en sportkleding. Wil je meehelpen? Kies dan voor Nike sportschoenen of sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'.
Zijn sportschoenen hetzelfde voor dames en heren?
Omdat de voeten van vrouwen vaak anders gevormd zijn dan die van mannen, maken we onze damessportschoenen in vormen die goed bij damesvoeten passen. Over het algemeen zijn schoenen voor dames smaller, en nog eens extra smal bij de hak. Een typische mannenschoen is van hak tot teen ongeveer even breed, en sowieso breder dan een damesschoen. Door de anatomische verschillen tussen mannen en vrouwen zijn verschillende niveaus van demping nodig. De voetboog van vrouwen zakt bijvoorbeeld meer door bij het lopen, waardoor een juiste ondersteuning cruciaal is.