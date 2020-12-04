健康的習慣很難養成，但卻很容易打破。本文提供幾個建議，讓你在休假期間仍能維持良好狀態。
假期、節慶、休息……
光是看到這些字眼或許就讓人感到快樂，而這一點也不奇怪。在這你我的壓力或過勞程度幾乎快爆表的時期，我們渴望休假來放鬆和充電，而且也深知必須休假，才能補足能量朝目標邁進。
但問題出在哪？那種極端的心態。我們應得的休息往往會淪落為休止符：休息幾天後，變成一個月都沒訓練。出遠門歡度週末，最後把養成好的營養計畫拋在腦後。離開學業或工作崗位一兩週後，即使眼前是自己喜歡做的事，內心卻害怕重新開機。
即使只有幾天沒有吃得健康、運動、學習或工作，都會在腦內建立習慣，並成為你新的常態。
Nicole Detling 博士
心理表現教練兼運動心理學專家
Michelle Cleere 博士是與精英運動員、專業音樂家和高級主管合作的表現心理學家，她解釋，讓人難以恢復狀態的理由是，你或許會將「休息」定義為什麼都不做的時期。 Cleere 說：「我們生活在一個大家很容易認為自己不是得用盡全力，就是可以完全不努力的社會。」與奧運選手和一般運動員合作的心理表現教練兼運動心理學專家 Nicole Detling 博士表示，正是這種不斷力求表現的心態會導致過勞，而在休假期間放棄一切的好習慣也會扼殺前進的動力，讓你走向失敗。Detling 解釋：「人都需要一致性和常規，才能成長茁壯。」即使只有幾天沒有吃得健康、運動、學習或工作，都會在腦內建立習慣，並成為你新的常態。為什麼？Detling 表示：「對腦袋來說，重複同樣的事物會比重新開始要更容易。」
善用休息時間
Cleere 和 Detling 建議，與其對例行活動踩煞車，不如試著在心態上「輕踩油門」，以便讓大腦暫時從日常苦差事的固定強度中解脫。此外，Cleere 還補充，當你放慢腳步並輕鬆以對，比方說在假期期間從事較輕度的運動，而不是完全不健身，更有助你回歸平常的生活方式。想像在爐上有一壺水：如果你將溫度轉為小火，會比將爐火完全關掉更容易回到沸騰的狀態。
這樣的方式也有助於讓你在回歸日常時更上一層樓，Cleere 表示：「如果你利用這個機會來精進技巧，就能以不同的方式來發展自我特性。」 假設你是需要讓身心暫時遠離路跑的跑者，可把自行車或瑜伽墊拿出來，讓身體可以持續維持活動以保持靈活，並以全新方式挑戰你的肌肉和心靈。如果你是每個週末都準備同樣餐點的美食主義者，可嘗試全新的料理方式，融入你從未試過的蔬菜或健康穀物。Detling 表示，重點在於：「可結合令人愉快且截然不同的有趣元素，而不用完全停止你所追求的事物。」
利用「休息時間」嘗試和目標相關的活動可帶來額外的效益，Detling 補充說明：你會觸發如多巴胺、血清素和腦內啡等正向的荷爾蒙。 她說：「這些讓人心情愉悅的化學物質可擊退身體的壓力，讓你更能保持專注，並讓你的身體在恢復時變得更強壯。」
如何迅速恢復動力
準備好恢復規律的行程安排時，你或許需要一點動力才能展開行動。 可嘗試以下策略，讓自己快速做好心理準備。
1.與「動機」連結。
Detling 說：「即使不想但還是會運動的運動員會這麼做，並非因為他們始終有活動的動力，而是因為他們一心想讓自己變得更出色。」不論你想要舉更重的重量、更持續地學習、使用較少的塑料，或者更常和祖父母聊天，可問問自己為何要設下這樣的目標。是想更加活力充沛？更快樂？更有存在感？Detling 表示：「持續問自己為什麼，直到得到極為深入的理由，就像當頭棒喝一樣。」每當自己需要動力時，就想想這類問題吧。
2.主導自我對話。
Detling 表示，我們都有不斷提供自己資訊的內心獨白，而這往往會為自我帶來挫敗感。例如我們正考慮要寫日記，接著便聽到內心的聲音說那太花時間，或者沒什麼有趣的事可寫。Detling 建議，可刻意回應那樣的聲音，重複自己的「動機」以及一心想做的事，那聲音就會變得較安靜並失去說服力。她說：「這就像是在腦中打網球賽一樣。你的大腦會將球擊過網並說：『嗯……我不想耶。』而你的任務就是每次都將球打回去。」
3.為自己倒數計時。
為了立刻動起來，不論是字面上的動 (起床做瑜伽)，還是比喻性的動 (報名自己渴望已久的課程)，可想著「3、2、1，出發。」Detling 說，使用簡單的倒數計時技巧便可賦予你掌控感，並說服大腦你已下定決心要採取行動。不妨從小步驟著手，例如「3、2、1，穿上運動鞋」、「3、2、1，開門」、「3、2、1，在街道上慢跑」等等，而不是「3、2、1，跑 10 公里」。如此一來，你便可透過感覺可行的指令，在一一達標的同時也建立起自信。
4. 增添輕鬆感。
當你苦苦掙扎著想重拾過去的例行活動時，可想辦法減少吃力感。比方說，如果你對再度開始舉重感到有困難，可試著聽自己喜歡的音樂 (而不是完全不聽音樂，或是聽由應用程式挑選但自己沒有興趣的播放清單)；一項新的研究發現，這可以讓大腦從工作中轉移注意力，藉此讓運動感覺沒那麼費力。(該研究也發現到，聆聽每分鐘節拍數 165 的愛歌，可在運動時增加你的肌力和耐力。) Detling 表示，這就像為輪子上油，額外的輕鬆感有助再度找回你所需的活力。
如果你仍覺得自己在訓練、飲食、嗜好或人際關係方面陷入極端心態，亦即不是全面戒備，就是徹底放棄的思維，可想想未來的自己。在「休息」過後，未來的你是會感謝，還是咒罵現在的你？ 盡力讓未來的自己感到開心，你自然就能為自己做好成功調整自我的準備。