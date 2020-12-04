1.與「動機」連結。

Detling 說：「即使不想但還是會運動的運動員會這麼做，並非因為他們始終有活動的動力，而是因為他們一心想讓自己變得更出色。」不論你想要舉更重的重量、更持續地學習、使用較少的塑料，或者更常和祖父母聊天，可問問自己為何要設下這樣的目標。是想更加活力充沛？更快樂？更有存在感？Detling 表示：「持續問自己為什麼，直到得到極為深入的理由，就像當頭棒喝一樣。」每當自己需要動力時，就想想這類問題吧。



2.主導自我對話。

Detling 表示，我們都有不斷提供自己資訊的內心獨白，而這往往會為自我帶來挫敗感。例如我們正考慮要寫日記，接著便聽到內心的聲音說那太花時間，或者沒什麼有趣的事可寫。Detling 建議，可刻意回應那樣的聲音，重複自己的「動機」以及一心想做的事，那聲音就會變得較安靜並失去說服力。她說：「這就像是在腦中打網球賽一樣。你的大腦會將球擊過網並說：『嗯……我不想耶。』而你的任務就是每次都將球打回去。」



3.為自己倒數計時。

為了立刻動起來，不論是字面上的動 (起床做瑜伽)，還是比喻性的動 (報名自己渴望已久的課程)，可想著「3、2、1，出發。」Detling 說，使用簡單的倒數計時技巧便可賦予你掌控感，並說服大腦你已下定決心要採取行動。不妨從小步驟著手，例如「3、2、1，穿上運動鞋」、「3、2、1，開門」、「3、2、1，在街道上慢跑」等等，而不是「3、2、1，跑 10 公里」。如此一來，你便可透過感覺可行的指令，在一一達標的同時也建立起自信。



4. 增添輕鬆感。

當你苦苦掙扎著想重拾過去的例行活動時，可想辦法減少吃力感。比方說，如果你對再度開始舉重感到有困難，可試著聽自己喜歡的音樂 (而不是完全不聽音樂，或是聽由應用程式挑選但自己沒有興趣的播放清單)；一項新的研究發現，這可以讓大腦從工作中轉移注意力，藉此讓運動感覺沒那麼費力。(該研究也發現到，聆聽每分鐘節拍數 165 的愛歌，可在運動時增加你的肌力和耐力。) Detling 表示，這就像為輪子上油，額外的輕鬆感有助再度找回你所需的活力。