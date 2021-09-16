CrossFit 運動員 Logan Aldridge 能幫助任何人建立自信

《Trained》Podcast：和 Logan Aldridge 一起超乎預期
指導
準備好將「我做不到」一詞從你的詞彚庫中刪除？CrossFit 運動員暨地表第三強健美單臂運動員 Logan Aldridge 為你提供建議。
上一次更新：2021年9月16日
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《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。
嚇人的意外很少成為人生重要、美好的一件事。不過對 CrossFit 和 Nike 專業運動員 Logan Aldridge 來說，13 歲時在滑水快艇上失去左手臂不僅是「發生在自己身上很棒的事」，也是人生意義的基礎：幫助任何人建立自信。適應型器材公司 All Things Adaptive 共同創辦人暨 Adaptive Training Academy 訓練總監和新主持人 Jaclyn Byrer 一起分享幫助他成為地球第三強健美單臂運動員的身心之旅，為第 9 季的《Trained》揭開序幕。他也分享讓他改變觀點的母親四字妙言、讓他臉上總是掛著笑容的傻氣幽默感，以及他深信的採取行動五秒規則。不分身體與能力、無論哪一項運動，他的分析、見解和嘗試一切的態度都能幫助我們一步一腳印緊緊抓住目標。
「我以為自己在這個年紀會以其他完全不一樣的能力，以某種厲害的方式成為職業運動員。然而發生了這件事，我說：『好吧，事情發生了，這只是一隻手臂，向前出發吧』。」
Logan Aldridge CrossFit 運動員、All Things Adaptive 共同創辦人暨 Adaptive Training Academy 訓練總監