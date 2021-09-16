CrossFit 運動員 Logan Aldridge 能幫助任何人建立自信

嚇人的意外很少成為人生重要、美好的一件事。不過對 CrossFit 和 Nike 專業運動員 Logan Aldridge 來說，13 歲時在滑水快艇上失去左手臂不僅是「發生在自己身上很棒的事」，也是人生意義的基礎：幫助任何人建立自信。適應型器材公司 All Things Adaptive 共同創辦人暨 Adaptive Training Academy 訓練總監和新主持人 Jaclyn Byrer 一起分享幫助他成為地球第三強健美單臂運動員的身心之旅，為第 9 季的《Trained》揭開序幕。他也分享讓他改變觀點的母親四字妙言、讓他臉上總是掛著笑容的傻氣幽默感，以及他深信的採取行動五秒規則。不分身體與能力、無論哪一項運動，他的分析、見解和嘗試一切的態度都能幫助我們一步一腳印緊緊抓住目標。