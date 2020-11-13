不論是有意或無意，你大概曾在訓練時和自己對話。當你在心中對自己說：「你做得到！」或「不要放棄！」等來激勵自我時，就是所謂的正向對話。不過也有負面的對話，像是：「這感覺太難了」或「我跟不上」。
你可能認為，正向的自我對話可締造較出色的訓練結果。根據《心理科學觀點》期刊發表的一篇整合分析指出，這類自我對話不僅可建立較健康的自我形象，還能提升表現。根據《運動醫學》期刊發表的一篇評論性文章指出，自我稱讚 (尤其是搭配視覺化和目標設定) 可增強運動時的耐力，而《運動訓練醫學和科學》期刊發表的研究則顯示，這也可能讓運動時的感覺較不緊繃。而《臨床心理科學》期刊的研究顯示，運用具同理心的話語，特別能轉化為更多的能量並降低心率。
不過，正向和過度正向的自我對話之間其實有細微差別。後者實際上可能會幫倒忙，因為感覺較不切實際。《人生如運動：頂尖運動員教你如何成為人生勝利組》的作者兼運動心理學家 Jonathan Fader 博士表示：「如果內心排斥自己的正向對話，那會比什麼都不說還要更糟。當你對自己過度承諾，但又沒有兌現，就會損害你的自我效能感，或質疑起自己的能力。」
「如果內心排斥自己的正向對話，那會比什麼都不說還要更糟。」
《人生如運動：頂尖運動員教你如何成為人生勝利組》的作者兼運動心理學家 Jonathan Fader 博士
假設你在第一次做引體向上，或是挑戰比之前重 10 公斤的舉重個人紀錄時，使用類似「你絕對辦得到！」的句子來為自己打氣，但卻未能達到目標，這時你很可能會糾結於自己沒有做到的部分，而不是成功完成的部分 (或許你將自己舉起了一半，或是個人紀錄增加了 2 公斤)。Fader 表示，這可能會降低你未來的自信，讓你不願再度嘗試。
此外，如果一切都是假裝的，過度熱情的語句可能會更讓自己感到沮喪。心理學博士 Gloria Petruzzelli 是加州州立大學沙加緬度分校運動學系認證臨床運動心理學家，她表示：「當你就是沒有那樣的感覺時，可能會產生負面的情緒回應。」這樣一來，可能會讓人停下動作。
自我對話策略，讓你持續暢動
有些心理學家會推薦採用所謂的「橋樑式語句」。Petruzzelli 表示，這樣的話語可緩和認知及生理體驗之間的矛盾，就像在兩種對立的觀點之間建立「橋樑」。
另外也能汲取過去經驗，根據事實建立正向的自我對話。例如，在跑第一場半馬之前不要對自己說：「我會完勝這場比賽，因為上次跑 10 公里時跑得很快」，不妨改說類似以下的句子：「這將是我跑過最遠的距離，過程中有時會很艱辛，但我願意接受挑戰」。前者或許確實是真的，但後者更能考量到可能會有的狀況。
Fader 表示，橋樑式語句往往會奏效，原因是這樣的思維建立在客觀的樂觀主義上，而實際上並不存有矛盾。他解釋：「唯有在以事實為依據的情況下，樂觀的自我對話才有效」。若缺乏真相，可能會很難說服自己。橋樑式語句也是中立的，有助讓你在訓練或活動的前中後心態更開放且彈性。Petruzzelli 補充說明：「與其讓情緒影響行為，不如善用橋樑式語句，讓自己重新聚焦於當下可以控制且可能發生的情況上。」
如何使用橋樑式語句
跟自己說話 (即使只是在腦海裡) 可能感覺有點……奇怪。不論你決定使用哪一種語句，Fader 表示：「可嘗試一個禮拜左右，看看自己感受如何。我們往往沒有給自我對話真正的機會去充分發揮功效。」