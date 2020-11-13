自我對話策略，讓你持續暢動

有些心理學家會推薦採用所謂的「橋樑式語句」。Petruzzelli 表示，這樣的話語可緩和認知及生理體驗之間的矛盾，就像在兩種對立的觀點之間建立「橋樑」。



另外也能汲取過去經驗，根據事實建立正向的自我對話。例如，在跑第一場半馬之前不要對自己說：「我會完勝這場比賽，因為上次跑 10 公里時跑得很快」，不妨改說類似以下的句子：「這將是我跑過最遠的距離，過程中有時會很艱辛，但我願意接受挑戰」。前者或許確實是真的，但後者更能考量到可能會有的狀況。



Fader 表示，橋樑式語句往往會奏效，原因是這樣的思維建立在客觀的樂觀主義上，而實際上並不存有矛盾。他解釋：「唯有在以事實為依據的情況下，樂觀的自我對話才有效」。若缺乏真相，可能會很難說服自己。橋樑式語句也是中立的，有助讓你在訓練或活動的前中後心態更開放且彈性。Petruzzelli 補充說明：「與其讓情緒影響行為，不如善用橋樑式語句，讓自己重新聚焦於當下可以控制且可能發生的情況上。」