不論是有意或無意，你大概曾在訓練時和自己對話。當你在心中對自己說：「你做得到！」或「不要放棄！」等來激勵自我時，就是所謂的正向對話。不過也有負面的對話，像是：「這感覺太難了」或「我對這個真的很不在行」。

你可能認為，正向的自我對話可締造較出色的訓練結果。發表在《心理科學觀點》期刊的一篇整合分析指出，這類自我對話不僅有助建立較健康的自我形象，還能提升表現。根據《運動醫學》期刊發表的一篇評論性文章，自我稱讚 (尤其是搭配視覺化和目標設定) 可增強運動時的耐力，而《運動訓練醫學和科學》期刊發表的研究則顯示，這也可能讓你在運動時感覺不那麼累。《臨床心理科學》期刊的研究則顯示，具有同理心的話語，特別能轉化成更多的能量並降低心率。

雖然上面提到了這麼多的好處，正向和過度正向的自我對話之間其實有細微差別。前者可以產生激勵效果，讓人不斷進步，而後者實際上可能會幫倒忙，因為感覺較不切實際。《人生如運動：頂尖運動員教你如何成為人生勝利組》的作者兼運動心理學家 Jonathan Fader 博士表示：「如果內心排斥自己的正向對話，那會比什麼都不說還要更糟。當你對自己過度承諾，但又沒有兌現，就會損害你的自我效能感，或質疑起自己的能力。」

假設你在第一次做引體向上，或是挑戰比之前重 10 公斤的舉重個人紀錄時，使用類似「你絕對辦得到！」的句子來為自己打氣，但卻未能做到，這時你很可能會糾結於自己沒有做到的部分，而不是成功完成的部分 (或許你將自己舉起了一半，或是個人紀錄增加了 2 公斤)。Fader 表示，這可能會降低你未來的自信，讓你不願再度嘗試。

此外，如果一切都是假裝的，過度熱情的語句可能會更讓自己感到沮喪。心理學博士 Gloria Petruzzelli 是加州州立大學沙加緬度分校運動學系的合格臨床運動心理學家，她表示：「當你就是沒有那樣的感覺時，可能會產生負面的情緒回應。」這樣一來，你反而可能裹足不前。