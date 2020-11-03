找回初心，獲得動力的方法

告訴你一個事實：工作和嗜好再怎麼精彩，都無法證明你是哪種人或看出行為背後的動機。唯有抽絲剝繭找回初心或目標，抑或釐清做運動的理由、運動類別和執行方式之間的因果關係，才能啟動源源不絕的動力。
動機越強，越能持之以恆，身心也越健康。《讓心理跟上生理：運動心理層面》的共同作者，同時擔任運動心理教練的 Nicole Detling 博士指出：「把當初運動的理由，想成是替自己導航的北極星。由它來指引你該往哪個方向前進和該做什麼，就算泰山崩於前也不為所動。」然而，生活上難免遭逢大大小小的變動，特別在這種時刻，最能從行為表現看出動機是否夠明確與堅定。
打個比方，你失業了。連續幾個週末，你都忙著為親友烘焙杯子蛋糕，也從中獲得莫大成就感，那麼這就是轉換跑道的大好時機。與其急忙求職，讓自己陷入開不完的會和回不完的電子郵件循環當中，不如參加烘焙課程，找一份相關工作。你也可以趁暴風雨打亂既定的訓練跑計畫，把握空檔做做其他事。運動初心，就像父親的角色，童年時為你領跑，並出席應援你的每一場競賽。擇日不如撞日，此時不妨在自家客廳執行跑者肌力訓練。
《冠軍思維：頂尖運動員的思考、訓練和成功秘訣》作者，也是運動心理學家的 Jim Afremow 博士表示：「目標好比能量、燃料和動機，威力大到讓人甘願一大早就跳下床。」他補充說道：「一旦缺乏目標，就形同在海上漂流，既抽離又茫然。」若漫無目的，將導致求職或訓練計畫窒礙難行。
「目標好比能量、燃料和動機，威力大到讓人甘願一大早就跳下床。一旦缺乏目標，就形同在海上漂流，既抽離又茫然。」
運動心理學家兼《冠軍思維：頂尖運動員的思考、訓練和成功秘訣》作者 Jim Afremow博士
如何找回初心
Afremow 說，找回初心並凝聚成力量，要經過一段歷程。先想想，有什麼事是純粹自己想要或喜歡去做的，比如：「我熱愛現在從事的運動，很想看看自己到底有多大能耐」或「讓自己歸屬於某個群體，能帶來極大的成就感。」如果腦袋一片空白想不出來，也可以自問：「我該怎麼做，才能以自己為傲？」或是「我想改進自己的哪些地方？」這麼做有助於更深一層探索自我，找出真正能打動你的活動或使命感。
一旦釐清心底的目標，Afremow 建議：「就得在每個早晨趁忙碌的一天揭開序幕之前，思來想去一番，和目標培養感情。在腦海裡觀想自己達成人生目標或圓夢的畫面。」 將叮嚀小語寫在父親送的賀卡或便利貼上，並分散擺放到各個看得見的地方，隨時溫習初心與成功感受。Detling 認為，常看這類叮嚀小語，有助於建立持之以恆的健康習慣，讓自己持續朝向人生的北極星前進。
如果初心不復在，該怎麼辦？