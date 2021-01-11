找回初心，獲得動力的方法

動機越強，越能持之以恆，身心也越健康。《讓心理跟上生理：運動心理層面》的共同作者，同時擔任運動心理教練的 Nicole Detling 博士指出：「把當初運動的理由，想成是替自己導航的北極星。由它來指引你該往哪個方向前進和該做什麼，就算泰山崩於前也不為所動。」然而，生活上難免遭逢大大小小的變動，特別在這種時刻，最能從行為表現看出動機是否夠明確與堅定。



打個比方，你失業了。連續幾個週末，你都忙著為親友烘焙杯子蛋糕，也從中獲得莫大成就感，那麼這就是轉換跑道的大好時機。與其急忙求職，讓自己陷入開不完的會和回不完的電子郵件循環當中，不如參加烘焙課程，找一份相關工作。你也可以趁暴風雨打亂既定的訓練跑計畫，把握空檔做做其他事。運動初心，就像父親的角色，童年時為你領跑，並出席應援你的每一場競賽。擇日不如撞日，此時不妨在自家客廳執行跑者肌力訓練。



《冠軍思維：頂尖運動員的思考、訓練和成功秘訣》作者，也是運動心理學家的 Jim Afremow 博士表示：「目標好比能量、燃料和動機，威力大到讓人甘願一大早就跳下床。」他補充說道：「一旦缺乏目標，就形同在海上漂流，既抽離又茫然。」若漫無目的，將導致求職或訓練計畫窒礙難行。