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找回初心，開啟無限動力

告訴你一個事實：工作和嗜好再怎麼精彩，都無法證明你是哪種人或看出行為背後的動機。唯有抽絲剝繭找回初心或目標，抑或釐清做運動的理由、運動類別和執行方式之間的因果關係，才能啟動源源不絕的動力。

找回初心，獲得動力的方法

動機越強，越能持之以恆，身心也越健康。《讓心理跟上生理：運動心理層面》的共同作者，同時擔任運動心理教練的 Nicole Detling 博士指出：「把當初運動的理由，想成是替自己導航的北極星。由它來指引你該往哪個方向前進和該做什麼，就算泰山崩於前也不為所動。」然而，生活上難免遭逢大大小小的變動，特別在這種時刻，最能從行為表現看出動機是否夠明確與堅定。

打個比方，你失業了。連續幾個週末，你都忙著為親友烘焙杯子蛋糕，也從中獲得莫大成就感，那麼這就是轉換跑道的大好時機。與其急忙求職，讓自己陷入開不完的會和回不完的電子郵件循環當中，不如參加烘焙課程，找一份相關工作。你也可以趁暴風雨打亂既定的訓練跑計畫，把握空檔做做其他事。運動初心，就像父親的角色，童年時為你領跑，並出席應援你的每一場競賽。擇日不如撞日，此時不妨在自家客廳執行跑者肌力訓練。

《冠軍思維：頂尖運動員的思考、訓練和成功秘訣》作者，也是運動心理學家的 Jim Afremow 博士表示：「目標好比能量、燃料和動機，威力大到讓人甘願一大早就跳下床。」他補充說道：「一旦缺乏目標，就形同在海上漂流，既抽離又茫然。」若漫無目的，將導致求職或訓練計畫窒礙難行。

「目標好比能量、燃料和動機，威力大到讓人甘願一大早就跳下床。一旦缺乏目標，就形同在海上漂流，既抽離又茫然。」

運動心理學家兼《冠軍思維：頂尖運動員的思考、訓練和成功秘訣》作者 Jim Afremow博士

如何找回初心

Afremow 說，找回初心並凝聚成力量，要經過一段歷程。先想想，有什麼事是純粹自己想要或喜歡去做的，比如：「我熱愛現在從事的運動，很想看看自己到底有多大能耐」或「讓自己歸屬於某個群體，能帶來極大的成就感。」如果腦袋一片空白想不出來，也可以自問：「我該怎麼做，才能以自己為傲？」或是「我想改進自己的哪些地方？」這麼做有助於更深一層探索自我，找出真正能打動你的活動或使命感。

一旦釐清心底的目標，Afremow 建議：「就得在每個早晨趁忙碌的一天揭開序幕之前，思來想去一番，和目標培養感情。在腦海裡觀想自己達成人生目標或圓夢的畫面。」 將叮嚀小語寫在父親送的賀卡或便利貼上，並分散擺放到各個看得見的地方，隨時溫習初心與成功感受。Detling 認為，常看這類叮嚀小語，有助於建立持之以恆的健康習慣，讓自己持續朝向人生的北極星前進。

如果初心不復在，該怎麼辦？

  1. 別緊張。
    你只是個凡人。儘管動機再強烈，人都難免會有低潮、沮喪或失意的時候。無論做什麼決定，都沒有絕對的好與壞；有時，你只是需要暫別求職網站一天，或是以小睡片刻來取代健身。Afremow 表示：「重要的是，勿因挫敗而放棄，但須隨時警覺挫敗感的來襲。」
  2. 參考他人的經驗。
    太常心情不好，容易使人失志。想找回初心或是重新設定目標，就得展開一項特搜任務。你可問問親友、輔導員、教練或隊友，他們的目標是什麼。也能看一部勵志電影，或閱讀有關崇拜人物的傳記。Afremow 說道：「看看別人在失志或面對嚴峻挑戰時會怎麼做。通常你會發現，人在不同時期會因不同事物的啟發而找回動力。找些和自己當下相似的例子，使用前人的方法來幫助自己回歸正軌。」
  3. 再三傾聽內心的聲音。
    Detling 建議，把最初那些不好回答的問題，再重新問過自己一遍。然後，追加幾個問題：「我最在乎什麼？原因何在？我所在乎的事，將來會如何？」再把想法寫下來以免忘記。
  4. 一步步慢慢來。
    如果感覺真的卡住了，那就挑一件事來做，只要一件就好！你大可把這件事當成向前挺進的一小步，比如訂購一本烘焙書。Detling 補充說道：「大多時候，行動會一個接著一個來。當某件事將你從恐懼感中拉出來時，你會瞬間拿回主導權，並開始萌生自信。」接下來，好好省思一番。問問自己，你所做的決定究竟是讓你更靠近或更遠離目標？你可從中開始修正方向。

    認清現實：人生並不會因為立定目標並著手追尋，就變得輕而易舉。Afremow 表示：「努力，從來就不輕鬆。但要知道，目標能幫助自己將那些為了堅持下去而躲不掉的困難和逆境，視為必經的挑戰。將『失敗』當成學習的機會，把阻力化為助力，不僅不致被擊垮，反倒能讓自己漸入佳境。」這就是初心最美好的一面：即使身陷最低谷，也能不停向上，朝更好的自己邁進。
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