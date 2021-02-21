運動員食譜：和英國足球隊長 Steph Houghton 一起做「羊肉斯特城」

作法

在碗中混合大蒜、萊姆汁、摩洛哥綜合香料、孜然粉和奧勒岡。加入羊肉，攪拌至羊肉被料充分包覆，接著以鹽和胡椒調味，冷藏醃漬 15 分鐘。



在此同時，將甜椒和洋蔥切成薄片。



在平底鍋中以中火加熱 2 大匙的油。放入羊肉，但份量不宜過多而擠在一起。翻炒至肉的內部不再呈現粉紅色，約 5 至 6 分鐘。將羊肉靜置一旁，蓋上鋁箔紙保溫。



在鍋中加入剩餘的油和甜椒，但甜椒份量不宜過多而擠在一起。翻炒並用鹽和胡椒調味，炒至甜椒軟化且散發香氣，但不要炒至爛掉，約 5 分鐘。



將甜椒靜置一旁，洋蔥也重複同樣的步驟。將所有食材放回鍋中加熱，再加一撮鹽和胡椒。



清潔平底鍋，以中大火加熱墨西哥餅皮，每面約 30 秒。將墨西哥烤肉等混料和切片酪梨或酪梨醬包在餅皮中。