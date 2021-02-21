運動員食譜：和英國足球隊長 Steph Houghton 一起做「羊肉斯特城」

這位英格蘭足球隊長不必為了墨西哥烤羊肉長途跋涉，因為大廚 Kia Damon 為她開設遠距烹飪教學。
「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。
曼徹斯特的特點不是墨西哥料理，這聽起來理所當然，但這對足球明星 Steph Houghton 來說實在太糟了。她是曼城和英格蘭的足球隊長，自始自終對墨西哥烤肉朝思暮想。目前她的自製版本還算可以，但 Steph 絕不滿足於「還可以」。因此，她向「運動員食譜」主持人 Kia Damon 大廚請教。架好幾台攝影機後，兩人開始一起切片、醃漬和炒菜，不在意她們相隔 3000 英里遠的海洋。很快地，她們聊起祖母的烘焙料理、Steph 首度被徵召至國家代表隊，以及如何透過足球為新一代的女孩賦予力量。大獲成功？Steph 再也離不開墨西哥烤肉了。
羊城墨西哥烤肉 4 人份
工具
作法
在碗中混合大蒜、萊姆汁、摩洛哥綜合香料、孜然粉和奧勒岡。加入羊肉，攪拌至羊肉被料充分包覆，接著以鹽和胡椒調味，冷藏醃漬 15 分鐘。
在此同時，將甜椒和洋蔥切成薄片。
在平底鍋中以中火加熱 2 大匙的油。放入羊肉，但份量不宜過多而擠在一起。翻炒至肉的內部不再呈現粉紅色，約 5 至 6 分鐘。將羊肉靜置一旁，蓋上鋁箔紙保溫。
在鍋中加入剩餘的油和甜椒，但甜椒份量不宜過多而擠在一起。翻炒並用鹽和胡椒調味，炒至甜椒軟化且散發香氣，但不要炒至爛掉，約 5 分鐘。
將甜椒靜置一旁，洋蔥也重複同樣的步驟。將所有食材放回鍋中加熱，再加一撮鹽和胡椒。
清潔平底鍋，以中大火加熱墨西哥餅皮，每面約 30 秒。將墨西哥烤肉等混料和切片酪梨或酪梨醬包在餅皮中。