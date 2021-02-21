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運動員食譜：Steph Houghton 造訪「羊城」

這位英格蘭足球隊長不必為了墨西哥烤羊肉長途跋涉，因為大廚 Kia Damon 為她開設遠距烹飪教學。

「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。

曼徹斯特的特點不是墨西哥料理，這聽起來理所當然，但這對足球明星 Steph Houghton 來說實在太糟了。她是曼城和英格蘭的足球隊長，自始自終對墨西哥烤肉朝思暮想。目前她的自製版本還算可以，但 Steph 絕不滿足於「還可以」。因此，她向「運動員食譜」主持人 Kia Damon 大廚請教。架好幾台攝影機後，兩人開始一起切片、醃漬和炒菜，不在意她們相隔 3000 英里遠的海洋。很快地，她們聊起祖母的烘焙料理、Steph 首度被徵召至國家代表隊，以及如何透過足球為新一代的女孩賦予力量。大獲成功？Steph 再也離不開墨西哥烤肉了。

運動員食譜：和英國足球隊長 Steph Houghton 一起做「羊肉斯特城」

羊城墨西哥烤肉 4 人份

  • 大蒜 4 瓣，剁碎
  • 萊姆 3 顆，榨汁
  • 摩洛哥綜合香料 1 大匙
  • 孜然粉 2 小匙
  • 乾燥的墨西哥奧勒岡 1 小匙
  • 羊肩肉 1½ 磅，切條
  • 猶太鹽
  • 現磨黑胡椒
  • 黃甜椒 2 顆
  • 紅甜椒 1 顆
  • 黃洋蔥 1 顆
  • 植物油 3 大匙
  • 搭配食用的墨西哥餅皮
  • 搭配食用的酪梨或酪梨醬

工具

  • 銳利的刀子
  • 砧板
  • 中碗
  • 平底鍋
  • 木湯匙

作法

在碗中混合大蒜、萊姆汁、摩洛哥綜合香料、孜然粉和奧勒岡。加入羊肉，攪拌至羊肉被料充分包覆，接著以鹽和胡椒調味，冷藏醃漬 15 分鐘。

在此同時，將甜椒和洋蔥切成薄片。

在平底鍋中以中火加熱 2 大匙的油。放入羊肉，但份量不宜過多而擠在一起。翻炒至肉的內部不再呈現粉紅色，約 5 至 6 分鐘。將羊肉靜置一旁，蓋上鋁箔紙保溫。

在鍋中加入剩餘的油和甜椒，但甜椒份量不宜過多而擠在一起。翻炒並用鹽和胡椒調味，炒至甜椒軟化且散發香氣，但不要炒至爛掉，約 5 分鐘。

將甜椒靜置一旁，洋蔥也重複同樣的步驟。將所有食材放回鍋中加熱，再加一撮鹽和胡椒。

清潔平底鍋，以中大火加熱墨西哥餅皮，每面約 30 秒。將墨西哥烤肉等混料和切片酪梨或酪梨醬包在餅皮中。

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