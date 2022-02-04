健康吃的 5 種方法

有時候，少即是多就是善待自己的妙方，尤其是面對健身和營養。無論你是一名跑者、一名舉重選手，還是兩者皆非，進行正向飲食改變的關鍵都在於把注意力放在進步幅度，而非追求完美。

Precision Nutrition 的共同創辦人 John Berardi 博士認為，飲食方式和飲食內容對於獲取營養其實一樣重要。作為一名營養生物化學專家，他的工作是幫助運動員透過飲食提升運動表現及恢復效果。以下是 Berardi 無須吃苦的 5 個健康吃原則。