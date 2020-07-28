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基礎：健康吃的 5 種方法

低脂飲食、高脂飲食、低碳飲食、無碳飲食，當普羅大眾談到營養時，總是關注「什麼」食物該吃和不該吃，但是 Precision Nutrition 共同創辦人兼 Nike Performance Council 成員的 John Berardi 博士表示：「飲食的『方法』對身心健康一樣重要。」

健康吃的 5 種方法

Berardi 專攻營養生物化學且幫助過許多運動員，透過飲食提升他們的表現及恢復身體的機能。以下為 Berardi 的 5 個健康吃原則。

  1. 細嚼慢嚥
    咀嚼會把食物分解成更好吸收的碎塊，而細嚼慢嚥可以避免消化不良、增加營養吸收，也能好好享受食物。如果你習慣狼吞虎嚥，試著每咬一口後就放下餐具、用非慣用手或不順手的餐具吃飯，或試著把用餐變成正念練習，每一口都專心吃。
  2. 只吃需要的食物
    放慢進食速度也能更容易分辨是否吃飽了，舉例來說：如果你一般吃一餐要花 10 分鐘，試著延長到 13 或 15 分鐘，你雖然會覺得「好像」還吃得下，但也可以選擇不吃。那就此打住，就算碗裡還有食物也沒關係。當你只吃需要的食物時，身體就不會累積多餘的卡路里 (脂肪)。
  3. 記錄飲食
    如果不知道吃進了什麼食物，就無法真正改變飲食習慣。無論是寫在筆記本上或使用應用程式，每一次用餐或吃點心後，都要記錄飲食和進食後的感覺。當你注意到規律後，你可以減少令你疲憊的食物，多吃令你充滿活力的食物。
  4. 聚餐
    我們吃東西不是只為了營養，重點在於「用餐」本身，然而很多人喜歡狼吞虎嚥、邊看電視或滑手機邊吃飯。坐下來與家人和朋友一起用餐 (線上聚餐也行)，這樣可以減少壓力、深化人際關係，也能幫助你細嚼慢嚥，把焦點放在餐點上。
  5. 別讓食物主宰思緒
    當你試著做出正面的改變時，把食物妖魔化可能會導致極端的心態，只要不小心有所疏漏，就會出現前功盡棄的感覺。不妨把注意力放在過程上，而非事事要求完美。試著把食物放在一個代表程度的光譜上，最右邊是「盡量多吃」(比如扁豆)，而最左邊是「盡量少吃」(比如冰淇淋)。

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