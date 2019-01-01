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Nike By You

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BASKETBALL BY YOU

開幕週期間，我們的 NBA 球員將會穿上自己專屬的 Nike By You 籃球鞋。一睹他們的設計在場上展現的風采，並打造你專屬的球鞋。

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開幕週期間，我們的 NBA 球員將會穿上自己專屬的 Nike By You 籃球鞋。一睹他們的設計在場上展現的風采，並打造你專屬的球鞋。

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客製化 Giannis 的首雙專屬鞋款，主宰賽局。

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Zoom Freak 1 By You

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運作方式

我們提供畫布和工具。

由你打造個人專屬的設計。

個人專屬的 Nike 設計將在 2-5 週內送達。

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