Washington Wizards Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Washington Wizards formaları ve ekipmanlarıyla D.C. ekibine sevgini göster ve tuttuğun NBA takımını temsil et. 1961'de Chicago Packers adıyla kurulan takım, 1963'te Baltimore'a, 1973'te ise büyük Washington metropoliten alanına taşındı ve 1997'de Wizards adını aldı. Farklı renk gruplarındaki çok çeşitli Wizards formaları ve tişörtleri arasından seçim yap ve favori oyuncularına sevgini gösterip hem kişiliğine hem taraftar stiline uyum sağlayan modelleri bul. Washington Wizards formalarını Wizards şortları, kapüşonlu üstler, eşofman altları ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.