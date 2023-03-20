Brooklyn Nets Formalari Ve Ekipmanlari
Nike'ın orijinal Brooklyn Nets formaları ve ekipmanlarıyla BK ekibini temsil et. 1967'de New Jersey Americans adıyla kurulan Nets, bugün maçlarını Brooklyn'in kalbindeki Barclays Center'da oynuyor, antrenmanlarını ise Industry City'de depodan dönüştürülen modern tesislerinde yapıyor. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere Brooklyn Nets formaları arasından seçim yap ve taraftar stiline uyum sağlayıp favori oyuncularını sergileyen modelleri bul. Brooklyn Nets formalarını Nets şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.