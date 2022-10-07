Airtopia'yı Keşfet: Çocuklar Tarafından Çocuklar İçin Yaratıldı

Yetişkinler, Air Max Motif stilinde gördüğün Air Bölmesinin yalnızca havadan ibaret olduğunu düşünüyor. Ama biz aslında ne olduğunu sana anlatalım.👀

Bir ayakkabı seç ve o pencerelere dikkatlice bak. O zaman ne dediğimizi anlayacaksın. Üstelik bu sadece başlangıç. O yumuşacık, zıplayan top gibi esnek yapıyı yakından tanımak için stili dene ve oynamaya başla.

Bölmeler biraz sihirli. ✨

Ama sen bunu zaten biliyordun.