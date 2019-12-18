Nike FlyKnit

    Nike FlyKnit

    Nike Flyknit

    Hafif. Nefes Alabilir. Destekleyici.

    Nike Flyknit teknolojisi, stratejik destek, esneklik ve nefes alabilirlik alanlarına sahip hafif üst kısımlar oluşturmak için çok kuvvetli fiberler kullanır.

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    Nike Flyknit Teknolojisi

    Nike, koşuculardan en çok aldığı geri bildirimlerden ilham alarak uyumuyla çorabı andıran ve spor için gerekli desteğe ve dayanıklılığa sahip bir kumaş geliştirdi.

    Nike Flyknit Nedir?

    Hafif ipliklerden oluşan malzemenin dokunmasıyla elde edilen tek parça üst kısım, sporcunun ayağını ayakkabı platformuna sabitler.

    Nike Flyknit Nasıl Çalışır?

    Tek bir Flyknit üst kısımda farklı türde örgü desenleri kullanılır. Belirli alanlar ayağı daha iyi desteklemek için daha sıkı dokunur. Diğer alanlarsa daha esnek ya da nefes alabilir olacak şekilde tasarlanır. Nike'ın 40 yıldan uzun zamandır devam eden ayak araştırmalarında topladığı veriler, her bir desenin nereye uygulanacağını belirler.

    Nike Flyknit'i İncele

    Koşu İçin Nike Flyknit

    Koşu İçin Nike Flyknit

    Nefes alabilen yapı ve stratejik destek, en uzun mesafeleri bile koşmana yardımcı olur.

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    Basketbol İçin Nike Flyknit

    Basketbol İçin Nike Flyknit

    En çok ihtiyaç duyduğun noktalarda esnek ve destekleyici alanlar entegre edilir.

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    Futbol İçin Nike Flyknit

    Futbol İçin Nike Flyknit

    Çorabı andıran yapı; mükemmel temas, kontrol ve şut gücü sunar.

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