Nike Flyknit
Hafif. Nefes Alabilir. Destekleyici.
Nike Flyknit teknolojisi, stratejik destek, esneklik ve nefes alabilirlik alanlarına sahip hafif üst kısımlar oluşturmak için çok kuvvetli fiberler kullanır.
Nike Flyknit Teknolojisi
Nike, koşuculardan en çok aldığı geri bildirimlerden ilham alarak uyumuyla çorabı andıran ve spor için gerekli desteğe ve dayanıklılığa sahip bir kumaş geliştirdi.
Nike Flyknit Nedir?
Hafif ipliklerden oluşan malzemenin dokunmasıyla elde edilen tek parça üst kısım, sporcunun ayağını ayakkabı platformuna sabitler.
Nike Flyknit Nasıl Çalışır?
Tek bir Flyknit üst kısımda farklı türde örgü desenleri kullanılır. Belirli alanlar ayağı daha iyi desteklemek için daha sıkı dokunur. Diğer alanlarsa daha esnek ya da nefes alabilir olacak şekilde tasarlanır. Nike'ın 40 yıldan uzun zamandır devam eden ayak araştırmalarında topladığı veriler, her bir desenin nereye uygulanacağını belirler.