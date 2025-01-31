Utah Jazz Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Utah Jazz formaları ve ekipmanlarıyla navy, altın ve yeşil tonlarına bürünüp tuttuğun NBA takımını temsil et. 1974'te New Orleans Jazz adıyla kurulan takım, 1979'da Utah'a taşındı. İki kez NBA finallerine kalan takım, maçlarını Utah Salt Lake City'deki Vivint Smart Home Arena'da oynuyor. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Utah Jazz formaları arasından seçim yap ve favori oyuncularına sevgini gösterip taraftar stiline ve kişiliğine uyum sağlayan modelleri bul. Utah Jazz formalarını Jazz şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.