Utah Jazz

Atlanta HawksBoston CelticsBrooklyn NetsCharlotte HornetsChicago BullsCleveland CavaliersDallas MavericksDenver NuggetsDetroit PistonsGolden State WarriorsHouston RocketsIndiana PacersLA ClippersLos Angeles LakersMemphis GrizzliesMiami HeatMilwaukee BucksNew Orleans PelicansNew York KnicksOklahoma City ThunderOrlando MagicPhiladelphia 76ersPhoenix SunsPortland Trail BlazersSacramento KingsSan Antonio SpursUtah JazzWashington Wizards
Cinsiyet 
(0)
Çocuk 
(0)
Fiyata Göre İncele 
(0)
İndirimler ve Fırsatlar 
(0)
Renk 
(0)
Spor 
(0)
Uyum 
(0)
Utah Jazz Association Edition 2022/23
undefined undefined
Sürdürülebilir Malzemeler
Utah Jazz Association Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman Erkek Forması
₺4.399,90
Lauri Markkanen Utah Jazz 2024/25 City Edition
undefined undefined
Sürdürülebilir Malzemeler
Lauri Markkanen Utah Jazz 2024/25 City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Erkek Forması
₺4.699,90
Utah Jazz Essential City Edition
undefined undefined
Utah Jazz Essential City Edition
Nike NBA Erkek Tişörtü
₺1.549,90

Utah Jazz Formaları ve Ekipmanları

Nike'ın resmi Utah Jazz formaları ve ekipmanlarıyla navy, altın ve yeşil tonlarına bürünüp tuttuğun NBA takımını temsil et. 1974'te New Orleans Jazz adıyla kurulan takım, 1979'da Utah'a taşındı. İki kez NBA finallerine kalan takım, maçlarını Utah Salt Lake City'deki Vivint Smart Home Arena'da oynuyor. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Utah Jazz formaları arasından seçim yap ve favori oyuncularına sevgini gösterip taraftar stiline ve kişiliğine uyum sağlayan modelleri bul. Utah Jazz formalarını Jazz şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.