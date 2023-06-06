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Chicago Bulls Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Chicago Bulls formaları ve ekipmanlarıyla kırmızı ve siyah renklere sevgini göster. 1966'da şehrin tarihindeki üçüncü NBA takımı olarak kurulan Chicago Bulls, 1990'larda ligi kasıp kavurdu ve dünyanın en tanınmış spor takımlarından biri haline geldi. Farklı renk gruplarındaki Authentic ve Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Chicago Bulls formaları arasından seçim yap ve hem kişiliğine hem taraftar stiline uygun modelleri bul. Favori Chicago Bulls formalarını Bulls şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni profesyonel basketbol ekipmanlarını görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.