Nike Flyleather
Nike Flyleather nedir?
Görünüşü, yapısı ve kokusu doğal deriyi andıran özel olarak geliştirilmiş deri malzeme; yenilikçi, çevresel açıdan sürdürülebilir, su kuvvetinin kullanıldığı bir işlemle en az %50 oranında geri kazanılmış deri fiberlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulur.
Deri Teknolojisinde Deriden Beri En Büyük Gelişme
Nike Flyleather, üretim sırasında çöpe dönüşecek deriyi geri kazanarak sırçalı deriden %40 daha hafif ve aşınmaya 5 kat daha dayanıklı bir malzeme oluşturur. İşlem, geleneksel deri üretimine kıyasla su kullanımını ve karbon ayak izini azaltır.
Atıkları Çöplerden Uzak Tutar
Geleneksel deri ayakkabı üretiminde deri tabakasının bir kısmı tabakhane zeminine düşerek çöpe gider. Biz, çevre için daha iyi bir malzeme oluşturmak amacıyla bu deri fiberlerini geri kazanıyoruz.
Nike Flyleather, deriyi tıpkı özel olarak geliştirilmiş file ve Flyknit gibi gelişmiş performans malzemelerinin icat edilmesinden önce olduğu gibi yeniden bir performans malzemesi haline getirme arayışından doğdu. İşin anahtarı, bu malzemeyi oluştururken insanların sevdiği deri görünümünü, yapısını ve hatta kokusunu koruyabilmekti.
Bir başka önemli faktör de deri üretiminin çevresel ayak izini azaltma isteğiydi. Deri üretimi, yüksek miktarda enerji ve kimyasal tüketiminin yanı sıra çok miktarda atık malzeme oluşmasına neden olur. Bu yüzden hedefimiz yalnızca daha iyi bir deri üretmek değil, malzeme üretimini de daha sürdürülebilir hale getirmekti.
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Flyleather, sentetik deri de dahil olmak üzere Nike'ın özel olarak geliştirilmiş, en sürdürülebilir derisidir.
Bhupesh Dua, Nike Malzeme Teknolojisi Yöneticisi