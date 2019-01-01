Nike SB. Nike Skateboarding'in Arka Planı

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Nike Skateboarding

Nike Skateboarding

Stefan ile ortak çalışman

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Stefan ile ortak çalışman

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NikeSB.com'dan Hikayeler

Guy Mariano: Team Classic

Guy Mariano: Team Classic

Guy, yeni ayakkabısında klasik tasarıma odaklanıyor.

Nike SB x Parra

Nike SB x Parra

Ekip, ilk önce iş birliğinden ilham alan kişiye özel Swoosh'u deniyor.

Güven Düşüşü

Güven Düşüşü

SB ekibi, en yeni videomuzda Atlantik'in her iki tarafını da kapsıyor.

Günlük Kullanım İçin

Günlük Kullanım İçin

Stefan Janoski, James Arizumi ve Kevin Imamura ile Janoski'nin 10 yılını inceledik.

Gizmo

Gizmo

SB'nin sadece kadınların yer aldığı ilk kaykay videosu, Elissa Steamer'a ve geleceğe saygı duruşunda bulunuyor.

SB Ekibi

SB Ekibi

Favori kaykaycının en sevdiği kaykaycıdan kaykay sporunu ileriye taşıyan genç yeteneklere kadar herkes burada.

Arşiv

Arşiv

Yüzlerce SB stili ve çeşit çeşit kutular. Kaykay tutkunlarını buraya alalım.