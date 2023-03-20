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      Hornets Icon Edition 2020
      Hornets Icon Edition 2020 Jordan NBA Swingman Erkek Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Hornets Icon Edition 2020
      Jordan NBA Swingman Erkek Şortu
      ₺1.449,90
      Charlotte Hornets Essential
      Charlotte Hornets Essential Jordan NBA Fleece Kapüşonlu Erkek Sweatshirt'ü
      Charlotte Hornets Essential
      Jordan NBA Fleece Kapüşonlu Erkek Sweatshirt'ü
      ₺1.549,90
      Charlotte Hornets Statement Edition
      Charlotte Hornets Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Erkek Basketbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Charlotte Hornets Statement Edition
      Jordan Dri-FIT NBA Swingman Erkek Basketbol Şortu
      ₺1.449,90
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition Jordan NBA Erkek Dokuma Eşofman Altı
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition
      Jordan NBA Erkek Dokuma Eşofman Altı
      ₺1.649,90
      Charlotte Hornets
      Charlotte Hornets Jordan NBA Erkek Tişörtü
      Charlotte Hornets
      Jordan NBA Erkek Tişörtü
      ₺699,90
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition Jordan Max90 NBA Uzun Kollu Erkek Tişörtü
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition
      Jordan Max90 NBA Uzun Kollu Erkek Tişörtü
      ₺899,90
      Charlotte Hornets Courtside Statement
      Charlotte Hornets Courtside Statement Jordan NBA Erkek Ceketi
      Charlotte Hornets Courtside Statement
      Jordan NBA Erkek Ceketi
      ₺2.099,90
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition Jordan NBA Fleece Kapüşonlu Erkek Sweatshirt'ü
      Charlotte Hornets Courtside Statement Edition
      Jordan NBA Fleece Kapüşonlu Erkek Sweatshirt'ü
      ₺1.499,90
      Charlotte Hornets Essential
      Charlotte Hornets Essential Jordan NBA Erkek Tişörtü
      Yeni Satışa Sunuldu
      Charlotte Hornets Essential
      Jordan NBA Erkek Tişörtü
      ₺699,90

      Charlotte Hornets Formaları ve Ekipmanları

      Jordan'ın resmi Charlotte Hornets formaları ve ekipmanlarıyla "Buzz City"ye sevgini ve desteğini göster. İlki 1988'de, ikincisi 2002'de olmak üzere iki defa genişleme takımı olarak kurulan Charlotte Hornets, takımın esas sahibi olan basketbol efsanesi Michael Jordan'ın Jordan Jumpman logosunu formalarında taşıyan ilk takım olacak. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere Charlotte Hornets formaları arasından seçim yap ve taraftar stiline uyum sağlayıp favori oyuncularına sevgini gösteren modelleri bul. Charlotte Hornets formalarını Hornets şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.