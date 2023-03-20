Charlotte Hornets Formaları ve Ekipmanları
Jordan'ın resmi Charlotte Hornets formaları ve ekipmanlarıyla "Buzz City"ye sevgini ve desteğini göster. İlki 1988'de, ikincisi 2002'de olmak üzere iki defa genişleme takımı olarak kurulan Charlotte Hornets, takımın esas sahibi olan basketbol efsanesi Michael Jordan'ın Jordan Jumpman logosunu formalarında taşıyan ilk takım olacak. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere Charlotte Hornets formaları arasından seçim yap ve taraftar stiline uyum sağlayıp favori oyuncularına sevgini gösteren modelleri bul. Charlotte Hornets formalarını Hornets şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.