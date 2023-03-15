Atlanta Hawks Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Atlanta Hawks formaları ve ekipmanlarıyla ATL'ye sevgini göster ve takımını temsil et. 1946'da Buffalo Bisons adıyla kurulan Hawks, 1968'de Atlanta'ya taşındı. Takım, maçlarını şehir merkezindeki Philips Arena'da oynuyor. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Atlanta Hawks formaları arasından seçim yap ve taraftar stiline uyum sağlayıp favori oyuncularına desteğini gösteren modelleri bul. Atlanta Hawks formalarını Hawks şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.