Boston Celtics Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Boston Celtics formaları ve ekipmanlarıyla profesyonel spor tarihinin en ünlü takımlarından birine duyduğun sevgiyi göster. Diğer tüm takımlardan daha fazla şampiyonluğa ve Hall of Fame girişine sahip Boston Celtics, kazanma kültürü ve parkeleri benzersiz olan sahası sayesinde 1946'dan bu yana ligin ikonu olmayı sürdürüyor. Farklı renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere Boston Celtics formaları arasından seçim yap ve hem kişiliğine hem taraftar stiline uygun modelleri bul. Favori Boston Celtics formalarını Celtics şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni profesyonel basketbol ekipmanlarını görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.