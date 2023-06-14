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Golden State Warriors Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Golden State Warriors formaları ve ekipmanlarıyla "Dub Nation"a sevgini göster. Geçmişi 1946'da Philadelphia'ya kadar uzanan Warriors, basketbolun oynanmasında çığır açtı ve tüm profesyonel takım sporlarındaki en güçlü takımlardan biri haline geldi. Farklı renk gruplarındaki Authentic ve Swingman modelleri de dahil olmak üzere Golden State Warriors formaları arasından seçim yap ve hem kişiliğine hem taraftar stiline uyum sağlayan modelleri bul. Favori Golden State Warriors formalarını Warriors şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni profesyonel basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.