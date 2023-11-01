Cleveland Cavaliers Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Cleveland Cavaliers formaları ve ekipmanlarıyla tuttuğun NBA takımını ve "Believeland"i temsil et. 1970'te genişleme takımı olarak kurulan Cavs, profesyonel spor tarihindeki en büyük geri dönüşlerden birine imza attığı 7 maçlık seride Golden State Warriors'ı yenerek şampiyonluğu 52 yıl sonra Cleveland'a getirdi. Farklı renk gruplarındaki Authentic ve Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Cleveland Cavs formaları arasından seçim yap ve kişiliğine uyum sağlayıp favori oyuncularına sevgini gösteren modelleri bul. Cleveland Cavs formalarını Cavs şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.