Minnesota Timberwolves Formalari Ve Ekipmanlari
Nike'ın resmi Minnesota Timberwolves formaları ve ekipmanlarıyla tuttuğun NBA takımının Midnight Blue ve Moonlight Grey tonlarına bürün. 1989'da genişleme takımı olarak kurulan Timberwolves, son on yılı yeniden yapılanma çalışmalarıyla geçirdi ve gözünü takımın evriminin bir sonraki adımına dikti. Çeşitli renk gruplarındaki Authentic ve Swingman modelleri de dahil olmak üzere Minnesota Timberwolves formaları arasından seçim yap ve favori oyuncularına desteğini gösterip taraftar stiline uyum sağlayan modelleri bul. Formalarını Timberwolves şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. Nike'ın tüm basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.