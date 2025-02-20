Orlando Magic Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Orlando Magic formaları ve ekipmanlarıyla mavi, siyah ve gümüş renklere bürünüp tuttuğun NBA takımını temsil et. 1989'da lige yeni çıkacak bir takım olarak kurulan ve birçok kez NBA playoff'larına katılmayı başaran Orlando Magic, 1995 ve 2009'da finallere çıkma başarısını gösterdi. En sevdiğin oyuncuların Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Orlando Magic formaları arasından seçim yap ve hem taraftar stiline hem kişiliğine uygun modelleri bul. Magic formalarını Magic şortları, tişörtler, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. Nike'ın en yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA koleksiyonuna göz atmayı unutma.