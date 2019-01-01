Nike ZoomX
Üst düzey mühendislik ürünü hafif Nike ZoomX köpük yastıklamamız, mümkün olan en yüksek enerji kazanımını sağlayarak adımının etkisini bir sonraki adımın için enerjiye dönüştürür.
Nike ZoomX Nedir?
Diğer tüm Nike köpüklerinden daha hafif ve yumuşak olan ve daha iyi tepki veren Nike ZoomX, daha yüksek enerji kazanımı sağlayarak hızı maksimuma çıkarmak için tasarlanmıştır. ZoomX, geleneksel olarak uzay endüstrisinde kullanılan ve ilk defa Nike Zoom Vaporfly Elite ve 4% ile performans ayakkabılarına uygulanan bir köpükten geliştirildi.
Hafif ve Rahat Yapı
En hafif köpüğümüz olan Nike ZoomX, ağırlığı artırmadan daha fazla yastıklama sunar.
En Yüksek Enerji Kazanımı
%85 ile tüm Nike köpükleri arasında en yüksek enerji kazanımını sunan Nike ZoomX orta taban, seni ileriye doğru iter.
Nike ZoomX'in Kökeni
İki saatlik maraton engelini aşmak için yola çıktığımızda, olağanüstü yüksek enerji kazanımına sahip hafif bir malzemeye ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Bu yüzden elit koşucuların görüşlerini sayısız saatler dolusu biyomekanik analizle birleştirerek iki hedefi de karşılayan Nike ZoomX köpüğü oluşturduk. Köpük ilk kez 2016 Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Eliud Kipchoge'nin 2:00:25 koştuğu Breaking2 maratonunda giydiği Nike Zoom VaporFly 4% ayakkabıda kullanıldı.
Tarihe geçen bu yarıştan sonra, Kipchoge bize Nike ZoomX köpük kullanılan bir antrenman ayakkabısı istediğini söyledi: "Yarış gününde başarılı olmak istiyorsan inancını her gün antrenmanda inşa etmen gerekir. VaporFly ile koşarken yaşadığım sihirli deneyimi, antrenmanlarda kendimi daha da zorlamama yardımcı olması ve kendimi neden zorladığımı bana hatırlatması için her koşuda hissetmek istedim."
Böylece çığır açan Nike ZoomX köpüğe sahip ayakkabı yelpazemizin yeni üyesi Nike Zoom Pegasus Turbo ortaya çıktı.
Pegasus Turbo, çığır açan Nike ZoomX köpüğü tüm zamanların en güvenilir ayakkabısıyla buluşturuyor.