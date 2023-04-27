Miami Heat Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Miami Heat formaları ve ekipmanlarıyla kırmızı, sarı ve siyah renklere bürünüp tuttuğun NBA takımına sevgini göster. 1988'de genişleme takımı olarak kurulan Heat; 2006, 2012 ve 2013'te kazandığı NBA şampiyonluklarıyla ligin en genç ekiplerinden biri olmasına rağmen şampiyon olma başarısını gösterdi. Çeşitli renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Miami Heat formaları arasından seçim yap ve favori oyuncularını temsil edip taraftar stiline ve kişiliğine uyum sağlayan modelleri keşfet. Koleksiyonunu Miami Heat şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. Nike'ın tüm basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.