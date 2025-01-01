Indiana Pacers Formaları ve Ekipmanları
Nike'ın resmi Indiana Pacers formaları ve ekipmanlarıyla Navy, altın rengi ve Cool Gray tonlarına bürünüp tuttuğun NBA takımını destekle. 1967'de ABA takımı olarak kurulan Pacers'ın adı, eyaletin zengin yarış geçmişinden ilham aldı ve Indianapolis 500 yarış arabalarına saygı duruşunda bulunuyor. Takım ABA ile NBA'in birleşmesi sonucunda 1976'da NBA'e katıldı ve on yıllardır ligin doğu konferansında önemli bir güç olmayı sürdürüyor. Çeşitli renk gruplarındaki Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Indiana Pacers forma stili arasından seçim yap ve favori oyuncularına sevgini gösterip taraftar stiline ve kişiliğine uyum sağlayan modelleri bul. Indiana Pacers formalarını Pacers şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.