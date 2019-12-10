Nike Free
Ayaklarını Özgür Bırak
Doğal hareket kabiliyeti sunmak için özel olarak geliştirilen Nike Free teknolojisi, olması gerektiği gibi koşabilmen için ayaklarını özgür bırakıyor.
Tamamen Doğal Hareket Kabiliyeti
Nike Free dış tabanda bulunan lazerle açılmış esnek oluklar, köpüğün sertliğini alarak ayak kadar doğal biçimde hareket etmesini sağlıyor.
Çıplak Ayak Hissi
Minimal tasarımına ve nefes alabilen üst kısım malzemelerine ek olarak Nike Free, ayağını çorap gibi sarması ve vücudunun doğal bir uzantısı gibi durması için ayağın anatomisine uygun olarak şekillendirildi.
Özel Olarak Ayarlanmış Esneklik
Baştan aşağı esnek malzemeler, ayağının her şekilde hareket etmesini kolaylaştırıyor.
Tasarımın Arka Planı
Nike Free'nin Doğası ve Bilimi
Sporcu Yeniliği Direktörü Tobie Hatfield ve Yenilik Başkan Yardımcısı Eric Avar, çıplak ayakla koşarken ayağın hareketlerini öğrenmek için kapsamlı ölçümler yaptı. Türünün ilk örneklerinden biri olan bu çalışma, ilk Nike Free'nin tasarımını resmen başlatmak için ihtiyaçları olan verileri sağladı.
Nike Free, ilk kez laboratuvarda ölçülen çıplak ayak ölçütlerini aynen yakaladı: Topuktan buruna dengeli basınç geçişleri, 33 derecelik parmak ucunda yükselme açısı ve daha nötr yere basma.
Çıplak ayakla koşma çalışması tamamlandıktan sonra ekip, ilk tasarımlar üzerinde çalışmaya başladı. Misyonları netti: Ayaktaki 52 kası özgür bırakmak.
Nike Free, çıplak ayağın basınç profilini geleneksel ayakkabılardan çok daha iyi yansıtıyor.
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İstedikleri ayakkabıları giyebilirler ama çıplak ayakla koşmak istiyorlar!
İlk Nike Free'nin tasarımcılarından biri olan Tobie Hatfield'ın, profesyonel bir atletizm ekibinin çıplak ayakla antrenman yapmasını izledikten sonra söylediği söz.
Nike Free Ölçeği
Nike Free her zaman vücudunun doğal hareket kabiliyetini artırmaya yardımcı olsa da çıplak ayakla koşma hissini andıran deneyimler ayakkabıdan ayakkabıya değişiyor. Bu değişimler Free Ölçeği'nde gösteriliyor. Sayı ne kadar küçükse ayakkabının yaşattığı çıplak ayak hissi o kadar güçlü oluyor.