Nike Blazer: eski klasiğe yeni dokunuş
1972'deki lansmanının hemen ardından sayısız insanın hayatında yer edinen Nike Blazer spor ayakkabı, fazlalıktan uzak tasarımıyla ikonik duruşunu ilk günden beri koruyor. Sade bir bilekli bez ayakkabı olarak başladığı macerası boyunca sayısız renk kombinasyonu ve malzeme ile baştan tasarlansa da değişmeyen tek bir şey var: Nike Blazer doğduğu günden beri bir klasik.
Sadeliği, rahatlığı ve retro Swoosh logosuyla Nike Blazer Mid 77, eskinin özlenen basketbol stilini modern bir ifadeyle öne çıkarıyor. Dikişli yüzeyleri ve dil kısmındaki görünür köpük detayları bu ayakkabıya nostaljik bir görünüm katarken, yakın zamanlara ait renk dokunuşları ve desenleri ise modern bir his oluşturuyor.
Efsanevi tasarımına bakıldığı zaman, Nike Blazer’ın birçok kaykaycı ve spor ayakkabı tutkunu için vazgeçilmez olması çok doğal. Üst kısım için sentetik ve hakiki deri seçenekleri, dayanıklılığıyla 7/24 giyilmeye hazır bir ayakkabı yaratıyor. Dış tabanı orta tabanla birleştiren yapısı ise aerodinamik bir görünümün yanı sıra rahat ve esnek bir deneyim sunuyor. Zikzak desenli sert kauçuk tabanlarıyla Nike Blazer 77 spor ayakkabılar her adımda sağlam bir zemin tutuşu ve kavrama sağlıyor.