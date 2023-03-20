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      Nike Blazer

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      Nike Blazer Mid Premium
      Nike Blazer Mid Premium Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid Premium
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid Next Nature
      Nike Blazer Mid Next Nature Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.949,90
      Nike Blazer Mid Victory
      Nike Blazer Mid Victory Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid Victory
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Blazer Mid '77
      Nike Blazer Mid '77 Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.749,90
      Nike Blazer Mid '77
      Nike Blazer Mid '77 Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Blazer Mid '77
      Kadın Ayakkabısı
      Nike SB Zoom Blazer Mid
      Nike SB Zoom Blazer Mid Kaykay Ayakkabısı
      Nike SB Zoom Blazer Mid
      Kaykay Ayakkabısı
      ₺1.849,90
      Nike Blazer Mid '77 Vintage
      Nike Blazer Mid '77 Vintage Erkek Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 Vintage
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      Nike Blazer Mid '77 Vintage
      Nike Blazer Mid '77 Vintage Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 Vintage
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Blazer Mid '77 Jumbo
      Nike Blazer Mid '77 Jumbo Erkek Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 Jumbo
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      Nike Blazer Mid '77 SE
      Nike Blazer Mid '77 SE Erkek Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 SE
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      Nike Blazer Low '77 By You
      Nike Blazer Low '77 By You Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
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      Kişiselleştir
      Nike Blazer Low '77 By You
      Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Blazer Low '77 By You
      Nike Blazer Low '77 By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      Kişiselleştir
      Kişiselleştir
      Nike Blazer Low '77 By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Blazer Mid '77 SE D
      Nike Blazer Mid '77 SE D Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 SE D
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.349,90
      Nike Blazer Mid
      Nike Blazer Mid Crib Patik
      Nike Blazer Mid
      Crib Patik
      ₺799,90
      Nike Blazer Low Platform
      Nike Blazer Low Platform Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Low Platform
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.849,90
      Nike SB Blazer Low Pro GT Premium
      Nike SB Blazer Low Pro GT Premium Kaykay Ayakkabısı
      Nike SB Blazer Low Pro GT Premium
      Kaykay Ayakkabısı
      ₺1.649,90
      Nike Blazer Mid '77 ESS
      Nike Blazer Mid '77 ESS Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 ESS
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.199,90
      Nike Blazer Mid Pro Club
      Nike Blazer Mid Pro Club Erkek Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid Pro Club
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.199,90
      Nike Blazer Mid '77 By You
      Nike Blazer Mid '77 By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
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      Kişiselleştir
      Nike Blazer Mid '77 By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      ,Nike Blazer Low '77 Premium
      ,Nike Blazer Low '77 Premium Erkek Ayakkabısı
      ,Nike Blazer Low '77 Premium
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.099,90
      Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
      Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Kaykay Ayakkabısı
      Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
      Kaykay Ayakkabısı
      ₺1.749,90
      Nike Blazer Mid '77 Unlocked By You
      Nike Blazer Mid '77 Unlocked By You Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
      Kişiselleştir
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Blazer Mid '77 Unlocked By You
      Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
      ₺3.099,90
      Nike Blazer Mid '77 D
      Nike Blazer Mid '77 D Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 D
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.749,90
      Nike Blazer Mid '77 Unlocked By You
      Nike Blazer Mid '77 Unlocked By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      Kişiselleştir
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Blazer Mid '77 Unlocked By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺3.099,90
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      Nike Blazer: eski klasiğe yeni dokunuş

      1972'deki lansmanının hemen ardından sayısız insanın hayatında yer edinen Nike Blazer spor ayakkabı, fazlalıktan uzak tasarımıyla ikonik duruşunu ilk günden beri koruyor. Sade bir bilekli bez ayakkabı olarak başladığı macerası boyunca sayısız renk kombinasyonu ve malzeme ile baştan tasarlansa da değişmeyen tek bir şey var: Nike Blazer doğduğu günden beri bir klasik.

      Sadeliği, rahatlığı ve retro Swoosh logosuyla Nike Blazer Mid 77, eskinin özlenen basketbol stilini modern bir ifadeyle öne çıkarıyor. Dikişli yüzeyleri ve dil kısmındaki görünür köpük detayları bu ayakkabıya nostaljik bir görünüm katarken, yakın zamanlara ait renk dokunuşları ve desenleri ise modern bir his oluşturuyor.

      Efsanevi tasarımına bakıldığı zaman, Nike Blazer’ın birçok kaykaycı ve spor ayakkabı tutkunu için vazgeçilmez olması çok doğal. Üst kısım için sentetik ve hakiki deri seçenekleri, dayanıklılığıyla 7/24 giyilmeye hazır bir ayakkabı yaratıyor. Dış tabanı orta tabanla birleştiren yapısı ise aerodinamik bir görünümün yanı sıra rahat ve esnek bir deneyim sunuyor. Zikzak desenli sert kauçuk tabanlarıyla Nike Blazer 77 spor ayakkabılar her adımda sağlam bir zemin tutuşu ve kavrama sağlıyor.