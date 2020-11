Sanal Bir Yarışa Başlamanın Yolu

01. Bakış açını değiştir.

Waite, "Çoğu kişinin yarışlara katılmasının nedeni, bir yarışa başlayıp bitirebileceğini kanıtlamaktır." diyor. Bize inan: Sanal yarışlar aslında şaşırtıcı derecede zordur.



Neden mi? Waite, hiç olmadığı kadar yoğun ve sık bir şekilde koşmaktan caymak isteyeceğini söylüyor. Bunun bir nedeni, sanal yarışların doğaları gereği esnek olmalarıdır. Ama daha da önemlisi, sana enerji veren ve sabırsızlıkla beklediğin bir etkinliğin olmaması, bu yolculuğu yapmaya değmeyeceğini düşünmene yol açabilir. O yüzden koşmaya devam etmek daha da fazla kararlılık gerektirir. Bu ekstra yükün seni engellemesine izin vermek yerine ondan güç al. Bennett, "'Yarı maraton veya maraton koşacağım ve bunu tek başıma yapacağım.' diyebilmek çok daha büyük bir iştir." diyor.



Waite, bunu yapmaya değip değmeyeceğinden hala emin değilsen en başta seni yarışmaya yönelten nedenlerin listesini çıkarmanı öneriyor. Bunu yaptığın zaman, izleyiciler ve belki de yarışı tamamlayanlara verilen madalyalar olmasa bile (bazı yarış organizasyonları madalyayı postayla gönderiyor) senin belirlediğin bir hedefi kovaladığını kendine hatırlatmış olacağını söylüyor. Bunu yapmak için ne başkalarına ne de bir eşyaya ihtiyacın var.



02. Mesafeyi bir kez daha düşün.

Sonbaharda koşulacak bir maratona kaydolmuş olman, sonbaharda sanal maraton koşman gerektiği anlamına gelmiyor. Koşulları hesaba katarak her şeyi tekrar gözden geçir (belki çok fazla çevrimiçi dersin var ya da eskisi gibi antrenman yapamıyorsun) ve seni o an heyecanlandıran bir mesafeyi seç. Belki hızını test etmek için 1600 metre koşacaksın, belki de 10K gibi vücudunu daha az yoracak bir mesafede karar kılacaksın. Waite, sende istek uyandıran bir mesafe seçersen antrenmana devam etme ve yarış gününden keyif alma ihtimalinin artacağını, çünkü bugün o tutkuya çok daha fazla ihtiyacın olduğunu söylüyor.



03. Plana bağlı kal.

Kendi yarışını oluşturman, kurallara uymayacağın anlamına gelmiyor. Waite şöyle diyor: "Aksi takdirde yarıştan kaytarabilirsin. Ciddiye alacağın bir başlangıç saati ve rota planı olması, yarış daha 'gerçekmiş' gibi hissetmeni sağlar." Ayrıca yarış günü gerginlik hissetmemene de yardımcı olabilir. Yani yarışın sabah 07.30'da başlamasına karar verdiysen mutlaka 07.15'te dışarıda ısınmaya başlamış ol.



04. Yeni zor kısımları görselleştir.

Bennett, "Diğer sporcular ve izleyiciler olmadığı zaman konsantrasyonunu kaybetmen, kendine acıman veya eziyet etmen çok daha kolay hale gelir." diyor. Burada görselleştirme devreye girer. Kendini bitiş çizgisini geçerken hayal et ama karşına çıkabilecek zorlukları nasıl aşacağını da düşün. Aklında bir slogan var mı? Bunu yapmanın nedenlerini yazdığın listeyi gözünde canlandırabiliyor musun? Bunu yaparsan sanal yarışın sırasında zihinsel açıdan zorlandığında havlu atma ihtimalin, seni kimsenin izlememesine rağmen azalır.



05. Yarış öncesi ritüellerini sürdür.

Waite, "Yarış günüymüş gibi hareket edersen vücudun ve zihnin şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde deneyime uyum sağlayacaktır." diyor. Ayakkabılarını yere koy, giysilerini ser (istersen üstüne adını da yaz) ve sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çek. Sağlıklı bir akşam yemeği ye ve erkenden yat. Uyandığında yarış öncesi yemeğini ye. Waite, "Bunlar, yarış öncesinde heyecan ve heves uyandıran şeylerdir." diyor. Ayrıca yarışın sanal olması tamamen yalnız olman gerektiği anlamına gelmez. Duvara toslamayı beklediğin noktalarda arkadaşların ve ailen için destek istasyonları hazırla.



06. Kutlama yap!

Londra Maratonu bittikten sonra bir bardak bira içilir. Chicago'daysan kalın hamurlu pizza yenir. Sanal yarışı bittikten sonra antrenman partnerleri ve köpekleriyle birlikte mahalle parkında takılan ve sonrasında şarap içen Waite, şöyle diyor: "Yarış sonrasının pozitif ortamını ve kutlamaları zihinde canlandırmak, bunu neden yaptığımızı ve işin sonunda harcadığımız çabaya değeceğini bize hatırlatır."