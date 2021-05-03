Zihinsel Sağlık Uzmanlarına Göre Tükenmişlikle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

Bir mumu yakman gerektiğini ama fitilini kesinlikle tutuşturamadığını düşün. Kendini o fitil gibi hissediyorsan, yani yeterli kapasiteye veya çok çalışmak için gereken becerilere sahip olduğun halde yapmak istediğin şeyi yapamıyorsan tükenmiş olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Merak etme; öyle hissetmesen de kendini bu durumdan kurtaracak güce sahipsin.



Tükenmişlik genelde okul, iş ya da zihinsel dikkat gerektiren diğer şeylerle ilişkilendirilen bir durumdur. Yapacak çok işi olan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ekibin üyesiysen bu gerçekten de doğru olabilir.



Ancak lisanslı klinik ruh sağlığı danışmanı Dr. Tasha Holland-Kornegay, dinlenmemenin doğal bir sonucu olan tükenmişliğin etkilerini hayatının diğer alanlarında da görebileceğini söylüyor. Aşırı yoğun veya tekrar içeren bir antrenman programı, özellikle de kendinde iyileşme görmüyorsan seni tüketebilir. Hayatında hiçbir değişiklik olmadan her gün aynı rutini yapmak da tükenmişliğe yol açabilir (bunun örneklerini 2020'de gördük).