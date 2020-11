Ultra Maratoncular Uzun Mesafeleri Nasıl Koşuyor?

02. En kötü durum için plan yap.

McRae şöyle diyor: "Ultra mesafe koşusunu tamamlamak için daha önce hiç zorlanmadığın şekillerde zorlanmaya hazır olmalısın. 114. kilometrede fırtına başlar, bir başka dağa daha tırmanman gerekir, miden bozulur; bunlar hep olan şeylerdir. O yüzden kendini zihinsel olarak bunlara hazırlamalısın."



Laney, yarış sırasında yaşayacağı kaçınılmaz acılarla zihinsel olarak daha iyi başa çıkmak için sık sık buz banyosu yapıyor: "Küveti buzlu suyla doldurup içine giriyorum. Beş dakika içinde 'Dışarı çık! Dışarı çıkmalısın!' diyen beynimle mücadeleye başlamış oluyorum. Ama bazen 15 dakika boyunca küvetten çıkmıyorum ve yaşadığım hisleri özümsüyorum. Nefesimi yavaşlatıyorum. 'Hayır, iyisin.' noktasına varıyorum."



Bu, iradeni güçlendirmek için kendini dondurmak zorunda olduğun anlamına gelmiyor. "Gerçekçi optimizm" adı verilen bir psikoloji tekniğini uygulayarak yanlış gidebilecek her şeyi aklına not edip her biri için bir acil durum planı geliştirebilirsin. Böylece kötü bir durumla karşılaştığın zaman onunla başa çıkmaya daha hazır olursun.



03. Yapmadan önce gör.

Çoğu elit koşucu gibi McRae ve Laney de yarıştan önce görselleştirme tekniğini kullanıyor. McRae şöyle diyor: "Parkuru keşfetmeyi çok seviyorum. Uykuya dalarken parkurun her kısmını zihnimde canlandırıyorum. Tepelerin, su istasyonlarının nerede olduğunu düşünüyorum. Kendimi zihnimde su istasyonlarına varırken canlandırıyorum ve her birinde ne yapacağımı düşünüyorum."



Laney'nin yaklaşımı ise tam da çelik gibi sinirlere sahip olmak için buzlu suya giren bir sporcudan bekleyeceğin gibi: "Doğrudan soruna iniyorum. Kendimi iyi hissedeceğim kısımları çalışmam gerekmediğini biliyorum. O yüzden kendimi çok terlemiş, susamış, mide sorunları çekerken ve üstelik su istasyonuna daha 8 km varken hayal ediyorum."



Her iki koşucunun görselleştirme tekniği de aynı amaca hizmet ediyor: Zamanı geldiğinde reflekslerinin daha hızlı ve konsantrasyonlarının daha güçlü olması için zihinlerini beklenen ve beklenmeyen şeylere hazırlıyorlar. Üstelik bunun işe yaradığı tek yer ultra mesafe koşuları değil. Sabah jogging'inden önceki akşam rotanın her virajını, teninde hissettiğin esintiyi, çalma listendeki her bir şarkıyı hayal etmeye çalış. Sabah koşarken biraz daha hızlı hareket ediyor veya daha fazla keyif alıyor olabilirsin.