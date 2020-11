Sporcuların Zihin Yapısına Sahip Olmak İçin Edinmen Gereken Altı Alışkanlık

Flaherty, 15 yıldır yüzlerce altın madalyalı, dünya şampiyonu ve rekortmen sporcunun zihinsel alışkanlıklarını ve davranışlarını derinlemesine inceleyip edindiği bilgileri sporcuların performanslarına seviye atlatmalarına yardımcı olmak için kullanıyor. Kısa süre önce çalışmalarını sinir bilimiyle birleştirmek için Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Fakültesi Beyin Dinamikleri Laboratuvarı Direktörü ve Nike Performance Council üyesi Dr. Stephanie Cacioppo ile birlikte çalışmaya başladı. Dr. Cacioppo, "Ryan'ın araştırmalarının bilim ile paralelliği beni çok etkiledi." diyor.



Flaherty ve Dr. Cacioppo, bu zihinsel alışkanlıklar ve davranışların sadece geleceğin en iyileri için olmadığını söylüyor. Daha hızlı koşmak, daha iyi oynamak ya da daha iyi yaşamak isteyenler de bu alışkanlık ve davranışlardan yararlanabilir.



01. Kendi kendine konuş.

Kafandaki sesleri dinlemekle yetinmeyip onlarla konuş. Ama bunu, strateji uzmanlarının "kendinle konuşmak" dediği biçimde yapmalısın. Önemli anlarda hemen her sporcunun kullandığı bu yöntem, özellikle kendinle en iyi arkadaşınmış gibi konuştuğun zaman en iyi performansını sergilemek için gerekli konsantrasyonu ve öz güveni kazandırabilir. Konuşurken destekleyici ("Bunu başarabilirsin!") veya eğitici ("Derin bir nefes al.") olabilirsin ama kesinlikle kendini yargılamamalısın (yani şutu veya terfiyi kaçırdığın için kendine isimler takmamalısın). Ayrıca kendinle üçüncü veya ikinci şahısta konuşmalısın. Yani kendine "ben" yerine "o" veya "sen" şeklinde hitap etmelisin. Bu, kendinle arana biraz duygusal mesafe koymana ve yakın bir arkadaşına göstereceğin şefkati kendine göstermene yardımcı olacaktır.



02. Kendini gözünde canlandır.

Çoğu elit sporcu, yarışmanın her adımını önceki akşamdan deneyimler. Yataktan kalktığı andan ödül seremonisinde altın madalya almasına kadar her anı gözünde canlandırır. Görselleştirme, yani pozitif bir eylem veya sonucun ayrıntılı olarak hayal edilmesi, zihnini asıl deneyime hazırlar ve kendini hazırladığın anı yaşarken reflekslerini, öz güvenini ve dayanıklılığını iyileştirir. Sadece işlerin yolunda gittiği senaryoyu gözünde canlandırmakla yetinme. Yolunda gitmeyecek şeyleri de hayal et. Böylece bir engelle karşılaştığın zaman onu nasıl aşacağını zaten planlamış olduğun için stres yaşama ihtimalin azalır. Bu yöntemi çok önemli anlar için (hayalindeki işin iş görüşmesini iyi geçirmek veya yüzücülüğün güçlü olmasa da ilk triatlonunu tamamlamak gibi) kullanabileceğin gibi günlük işler için de (antrenman gibi) kullanabilirsin.