Sporcuların Zihin Yapısına Sahip Olmak İçin Edinmen Gereken Altı Alışkanlık

Serena. Kobe. Neymar. Biles. Bu sporcular başarılarını neye borçlu? Elit sporcuları çalıştıran Nike kıdemli performans direktörü ve Nike Performance Council üyesi Ryan Flaherty'e göre bu sorunun yanıtı hız, kuvvet, dayanıklılık veya genetik değil, zihin yapısıdır.
Flaherty, 15 yıldır yüzlerce altın madalyalı, dünya şampiyonu ve rekortmen sporcunun zihinsel alışkanlıklarını ve davranışlarını derinlemesine inceleyip edindiği bilgileri sporcuların performanslarına seviye atlatmalarına yardımcı olmak için kullanıyor. Kısa süre önce çalışmalarını sinir bilimiyle birleştirmek için Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Fakültesi Beyin Dinamikleri Laboratuvarı Direktörü ve Nike Performance Council üyesi Dr. Stephanie Cacioppo ile birlikte çalışmaya başladı. Dr. Cacioppo, "Ryan'ın araştırmalarının bilim ile paralelliği beni çok etkiledi." diyor.
Flaherty ve Dr. Cacioppo, bu zihinsel alışkanlıklar ve davranışların sadece geleceğin en iyileri için olmadığını söylüyor. Daha hızlı koşmak, daha iyi oynamak ya da daha iyi yaşamak isteyenler de bu alışkanlık ve davranışlardan yararlanabilir.
01. Kendi kendine konuş.
Kafandaki sesleri dinlemekle yetinmeyip onlarla konuş. Ama bunu, strateji uzmanlarının "kendinle konuşmak" dediği biçimde yapmalısın. Önemli anlarda hemen her sporcunun kullandığı bu yöntem, özellikle kendinle en iyi arkadaşınmış gibi konuştuğun zaman en iyi performansını sergilemek için gerekli konsantrasyonu ve öz güveni kazandırabilir. Konuşurken destekleyici ("Bunu başarabilirsin!") veya eğitici ("Derin bir nefes al.") olabilirsin ama kesinlikle kendini yargılamamalısın (yani şutu veya terfiyi kaçırdığın için kendine isimler takmamalısın). Ayrıca kendinle üçüncü veya ikinci şahısta konuşmalısın. Yani kendine "ben" yerine "o" veya "sen" şeklinde hitap etmelisin. Bu, kendinle arana biraz duygusal mesafe koymana ve yakın bir arkadaşına göstereceğin şefkati kendine göstermene yardımcı olacaktır.
02. Kendini gözünde canlandır.
Çoğu elit sporcu, yarışmanın her adımını önceki akşamdan deneyimler. Yataktan kalktığı andan ödül seremonisinde altın madalya almasına kadar her anı gözünde canlandırır. Görselleştirme, yani pozitif bir eylem veya sonucun ayrıntılı olarak hayal edilmesi, zihnini asıl deneyime hazırlar ve kendini hazırladığın anı yaşarken reflekslerini, öz güvenini ve dayanıklılığını iyileştirir. Sadece işlerin yolunda gittiği senaryoyu gözünde canlandırmakla yetinme. Yolunda gitmeyecek şeyleri de hayal et. Böylece bir engelle karşılaştığın zaman onu nasıl aşacağını zaten planlamış olduğun için stres yaşama ihtimalin azalır. Bu yöntemi çok önemli anlar için (hayalindeki işin iş görüşmesini iyi geçirmek veya yüzücülüğün güçlü olmasa da ilk triatlonunu tamamlamak gibi) kullanabileceğin gibi günlük işler için de (antrenman gibi) kullanabilirsin.
03. Amacını bul.
Belki bilmiyorsun ama aslında, dilediğin zaman kullanabileceğin sınırsız bir motivasyon kaynağın var. Bu, bir mücadeleye giriştiğinde seni harekete geçiren temel amacın, yani "nedenindir". Elit sporcuların "nedeni" genellikle kişisel ve sıklıkla duygusal olur. Örneğin LeBron ve Serena, amaçlarının kendilerine benzeyen ve benzer yerlerden gelen çocuklara mükemmelliğe ulaşmaları için ilham vermek olduğunu söylüyor. Seni neyin tatmin ettiğini ya da sana neyin gurur vereceğini bularak dilediğin zaman amacını tespit edebilirsin. Hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsan gelecek nesilleri düşünen büyük basketbolcuyu ve tenisçiyi izleyip amacını önemsediğin bir kişiyle ilişkilendirebilirsin. Başkalarının ihtiyaçlarına odaklanmak sana motivasyon kazandırır ve sorumluluk yükler, hatta seni normalden daha fazla çalışmaya teşvik edebilir.
04. Kararlı ol.
"Kararlılık", uzun vadeli hedeflere ulaşmaya yardımcı olan tutku ve sebat kombinasyonudur. Her koç sporcularda bu özelliği arar. Kararlılığını değerlendirmenin en kolay yolu, yaptıklarına bakmaktır. Başladığın işleri bitiriyor musun? İşin ne olduğunu hatırlıyor musun? Bu soruları nasıl yanıtlayacağından emin değilsen kendine birkaç günde tamamlayabileceğin küçük bir hedef belirle (tamamen vegan olmak yerine haftanın üç günü et yememek gibi). Bunu başarırsan gün sayısını artırarak hedefi tekrarla. Sonra gün sayısını tekrar artır, ardından haftaları aylara ve sonunda yıllara dönüştür. Düzenli olarak küçük hedeflere ulaşmak kararlılığını artırabilir. Bu da büyük hedeflere ulaşmayı daha gerçekçi hale getirir.
05. Sürece değer ver.
Elit sporcuların genellikle saplantı derecesinde günlük rutinleri olur. Bu sayede işlerini ve hedeflerini takip edebilirler. Günlük hayatta etkili bir "süreç" oluşturmak için plan defteri tutmak yeterli olabilir. Rutinine bak ve kendine şunları sor: İstikrarlı mı (işler düzenli aralıklarla tekrarlanıyor ve seni ödüllendiriyor mu)? Tekrar içeriyor mu (işler tamamen aynı olduğu için onları otomatik olarak öğrenebiliyor musun)? Eylem planı içeriyor mu (uzun vadeli hedeflere giden kısa vadeli işler var mı)? Odağını vurguluyor mu ("nedenin" hep aklında mı)? Son olarak, rutinini toleranslı bir şekilde uyguluyor musun (başarısızlıklar için kendini cezalandırıyor musun)? Sonuncu soru, sürecinin uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir.
06. Sorumluluğu üstlen.
Basitçe açıklamak gerekirse, "sorumluluğu üstlenmek" hiçbir bahane ve suçlama olmadan kendi ilerleme durumunun sorumluluğunu almak demektir. Büyük yetenekleri büyük sporculara dönüştüren büyük derslerden biridir, çünkü performanslarının kontrolünün kendilerinde olduğunu anlamalarını sağlar. Süreçte olduğu gibi burada da doğru yolda olup olmadığını kolayca anlayabilirsin: Sorumluluk alıyor musun (durum gerektiğinde kontrolü ele alıyor musun)? Bunu sorumlu bir şekilde mi yapıyorsun (iyi ya da kötü her sonucu kabul etmeye razı mısın)? Güvenilir misin (her zaman sorumluluk alıyor musun)? Sorumluluk üstlenmek, gerçek bir lider olduğunu gösterir. İnsanlar sana güvenebilir. Senden beklenenlerin ötesine geçersin. Bu yüzden sorumluluk üstlenmek sadece senin değil, zor anlarda sana güvenebileceğinden emin olan takım arkadaşlarının, ailenin ve dostlarının da işine yarayacaktır.
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