Sporcuların Zihin Yapısına Sahip Olmak İçin Edinmen Gereken Altı Alışkanlık

03. Amacını bul.

Belki bilmiyorsun ama aslında, dilediğin zaman kullanabileceğin sınırsız bir motivasyon kaynağın var. Bu, bir mücadeleye giriştiğinde seni harekete geçiren temel amacın, yani "nedenindir". Elit sporcuların "nedeni" genellikle kişisel ve sıklıkla duygusal olur. Örneğin LeBron ve Serena, amaçlarının kendilerine benzeyen ve benzer yerlerden gelen çocuklara mükemmelliğe ulaşmaları için ilham vermek olduğunu söylüyor. Seni neyin tatmin ettiğini ya da sana neyin gurur vereceğini bularak dilediğin zaman amacını tespit edebilirsin. Hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsan gelecek nesilleri düşünen büyük basketbolcuyu ve tenisçiyi izleyip amacını önemsediğin bir kişiyle ilişkilendirebilirsin. Başkalarının ihtiyaçlarına odaklanmak sana motivasyon kazandırır ve sorumluluk yükler, hatta seni normalden daha fazla çalışmaya teşvik edebilir.



04. Kararlı ol.

"Kararlılık", uzun vadeli hedeflere ulaşmaya yardımcı olan tutku ve sebat kombinasyonudur. Her koç sporcularda bu özelliği arar. Kararlılığını değerlendirmenin en kolay yolu, yaptıklarına bakmaktır. Başladığın işleri bitiriyor musun? İşin ne olduğunu hatırlıyor musun? Bu soruları nasıl yanıtlayacağından emin değilsen kendine birkaç günde tamamlayabileceğin küçük bir hedef belirle (tamamen vegan olmak yerine haftanın üç günü et yememek gibi). Bunu başarırsan gün sayısını artırarak hedefi tekrarla. Sonra gün sayısını tekrar artır, ardından haftaları aylara ve sonunda yıllara dönüştür. Düzenli olarak küçük hedeflere ulaşmak kararlılığını artırabilir. Bu da büyük hedeflere ulaşmayı daha gerçekçi hale getirir.



05. Sürece değer ver.

Elit sporcuların genellikle saplantı derecesinde günlük rutinleri olur. Bu sayede işlerini ve hedeflerini takip edebilirler. Günlük hayatta etkili bir "süreç" oluşturmak için plan defteri tutmak yeterli olabilir. Rutinine bak ve kendine şunları sor: İstikrarlı mı (işler düzenli aralıklarla tekrarlanıyor ve seni ödüllendiriyor mu)? Tekrar içeriyor mu (işler tamamen aynı olduğu için onları otomatik olarak öğrenebiliyor musun)? Eylem planı içeriyor mu (uzun vadeli hedeflere giden kısa vadeli işler var mı)? Odağını vurguluyor mu ("nedenin" hep aklında mı)? Son olarak, rutinini toleranslı bir şekilde uyguluyor musun (başarısızlıklar için kendini cezalandırıyor musun)? Sonuncu soru, sürecinin uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir.



06. Sorumluluğu üstlen.

Basitçe açıklamak gerekirse, "sorumluluğu üstlenmek" hiçbir bahane ve suçlama olmadan kendi ilerleme durumunun sorumluluğunu almak demektir. Büyük yetenekleri büyük sporculara dönüştüren büyük derslerden biridir, çünkü performanslarının kontrolünün kendilerinde olduğunu anlamalarını sağlar. Süreçte olduğu gibi burada da doğru yolda olup olmadığını kolayca anlayabilirsin: Sorumluluk alıyor musun (durum gerektiğinde kontrolü ele alıyor musun)? Bunu sorumlu bir şekilde mi yapıyorsun (iyi ya da kötü her sonucu kabul etmeye razı mısın)? Güvenilir misin (her zaman sorumluluk alıyor musun)? Sorumluluk üstlenmek, gerçek bir lider olduğunu gösterir. İnsanlar sana güvenebilir. Senden beklenenlerin ötesine geçersin. Bu yüzden sorumluluk üstlenmek sadece senin değil, zor anlarda sana güvenebileceğinden emin olan takım arkadaşlarının, ailenin ve dostlarının da işine yarayacaktır.