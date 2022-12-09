初心者ランナーのためのマラソントレーニングの9つの重要なヒント

この格言をご存知だろうか？ 「準備を怠るということは、失敗する準備をしているのと同じこと」厳しいように聞こえるが、一理ある。マラソンのトレーニングのような、体の限界に挑むような行為ではなおさらだ。

だが、「失敗」の定義はそれぞれ異なる。 重要なのは、自身を可能な限り成功に導くということだ。この場合の「成功」を大まかに定義するとしたら、それは怪我をしない（またはトレーニングの過程で体のケアをする）、自分の力に自信を持つ、最初の2ポイントに辿り着けるよう適切な栄養補給を行う、そしてトレーニングもレース当日も、走ることを楽しむことだ。

Orchard Street Runnersの創設者、ジョー・ディニートは、時間があれば『Hansons: Marathon Method』を読むことを推奨している。ディニートいわく、この書籍では「初心者向けのマラソントレーニング方法が説明されている」そうだ。また、マラソントレーニングに関わる生理学、栄養学、回復方法を理解するために必要な知識を得られるため、初心者にとっては最高の参考文献だとしている。

RRCAおよび米国陸上競技連盟レベル1認定ランニングコーチであるラジ・ハティラマニによれば、最適なマラソンのトレーニングプランとは、これまでのランニング経験、現在の健康レベル、怪我やコンディション、仕事のストレスなどの生活要因、個々がマラソンで掲げている目標などの要素を考慮に入れたもののことを指す。

「初心者向けに1週間のトレーニング計画を立てるとすれば、イージーラン、ロングラン、インターバルまたはテンポランといった様々なランニングワークアウトを組み合わせたものになるでしょう。それに定期的な筋力トレーニングや、クロストレーニングを加えることになります」とハティラマニ。 距離の話で言えば、毎週10～15％以内のペースで、距離を長くしていくことを推奨している。 また、オーバートレーニングや怪我を防ぐため、高負荷のワークアウトを連続して行うのは避けよう。