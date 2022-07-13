より速く泳ぐコツをコーチが解説

効率とは、プールの端から端まで泳ぐのにどれくらいのエネルギーを使うかということだ。

「水泳を突き詰めると、必ず効率に行き着きます。効率を高めれば、節約したエネルギーをスピードに充てることができるからです」とマッキンタイアは言う。

まずは、ストロークあたりの推進距離を測ろう。 これは1回のストロークで、どれくらいの距離を移動できるかを表すものだ。 マッキンタイアは、1ラップのストロークの回数（手を水に入れる回数）を数えることを勧めている。 クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライのどのスピードを上げる場合でも、ストロークあたりの推進距離を基準として使うことができる。

推進距離が測れたら、効率を高めるために以下の3点を試してみよう。