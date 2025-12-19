ケトルベルスイングとは？正しいやり方と鍛えられる筋肉について解説

American Council on Exercise（米国運動協議会）の研究では、8 週間にわたって週 2 回ケトルベルのクラスに参加した場合の効果を検証しました。その結果、被験者の筋力が大幅に強化されただけでなく、有酸素容量、動的バランス、体幹の強さが著しく向上したことが認められました。

「ケトルベルスイングは多くの主要な筋肉群を使用し、爆発的に行われるため、心拍数を非常に速く上昇させます」と語るのは、ロシア式ケトルベル・チャレンジ・レベルIIのフォレスト・ヴァンス氏です。

爆発的な股関節の伸展運動をするケトルベルスイングは、ジャンプやランニングのパワーを向上させるのにも効果的です。「股関節の伸展は、多くの運動の基礎となるものです」とヴァンス氏。