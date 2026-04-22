寒い季節のランニングを効果的に：エキスパートお墨付きの4つのヒント

寒い季節のランニング：ウェアの選び方、ウォームアップルーチン、快適に走るための方法
アクティビティ
冬場のトレーニングを効果的に行うためのエキスパートによるヒントを紹介する。
寒いからといって、外に出て走るのをあきらめる必要はない。ただし、厳しい気候条件への備えは欠かせない。
冬のランニングが初めての人や、これまで苦手意識があった人は、寒い季節のランニングに関するエキスパートのアドバイスを参考にすることで、ワークアウトをより効果的にこなせるようになる。
この記事のポイント
- 適切な重ね着とウォームアップを行えば、寒い季節のランニングは一般的に安全だ
- 凍傷のリスクを判断する際は、気温だけでなく風冷指数も考慮する
- 速乾性のあるレイヤーを着用し、手・足・耳をしっかり保護する
- 路面の凍結、視認性の低下、または風冷指数が極端に低い場合は、距離を短縮するかインドアでのランニングに切り替える
- Nike Run Club（NRC）アプリなどを活用し、屋内外のプランに沿って継続的にトレーニングを続ける
寒い季節のランニングは安全？
寒い季節のランニングは、適切に準備を整えれば一般的に安全だ。準備とは、速乾性のあるレイヤーを着用し、手・足・耳をしっかり保護することを指す。
外で走るのに気温が低すぎるのはどのくらいか？
適切なウェアを身につけていれば、ほとんどの気温で屋外で走ることはできる。しかし、風冷指数で15分以内に凍傷のリスクがある場合は危険だ。その場合は屋内で走り、風冷指数が-31℃に達したらNRC音声ガイドランを活用しよう。
冬に外で走るのを避けるべき状況は？
- 視界が悪い場合（大雪やみぞれ）
- 道路や歩道が凍っている、または雪の下に氷が隠れている場合
- 風冷指数が凍傷のリスクがあるレベルの場合
- 外に10〜15分出ていても体が温まらない場合
寒い中で走ると、暖かいときよりカロリーを多く消費するのか？
寒い中で走ると、暖かいときよりカロリーを多く消費することがある。特に風や雪、氷で抵抗が増す場合に効果的だ。ただし、カロリーの差は比較的小さい。
寒冷環境がランニング パフォーマンスに与える影響
寒いときは、普段暖かいときのペースよりもきつく感じることがある。特に、地面に雪が積もっていると歩幅が制限されるためだ。
また、冷たい空気は心肺機能に特有の負荷を与える。「冷たい空気を吸い込むと気道抵抗が高まり、気道刺激を引き起こし、呼吸が困難になる可能性があります」と持久力強化トレーニングを行うランナーを治療する、理学療法士のデニス・コロン博士は言う。「ランナーによっては、気道刺激が軽度の気管支収縮を引き起こすこともあります」と博士は続ける。気管支収縮とは、気道の筋肉が収縮して呼吸がしづらくなる状態のことだ。
寒さは筋肉の機能にも影響を与える。「寒い環境では筋肉が冷え、効率的な有酸素運動能力を発揮できるまでウォームアップに時間がかかることがあります」とコロンは説明する。「これにより、有酸素能力が一時的に低下し、無酸素代謝への依存度が高まり、特に風の強い日には、運動努力の体感的な増大が生じる可能性があります」
心肺機能や筋肉へのこれらの影響が重なり、一時的にランニング パフォーマンスに負荷がかかる。
寒い中で走るときは、普段のペースに合わせようとせず、心拍数や主観的運動強度（RPE）を目安に適切なペースを設定するのがよい、とランニングコーチで認定ストレングス＆コンディショニング スペシャリストのニコール・ガイナコプロスは言う。
寒い環境で走るとき、どうやって安全に呼吸するか？
寒い環境では気道の抵抗や刺激により呼吸がしづらくなり、気管支収縮が起こることもある。不快感を減らすには、寒い日のランニングに徐々に慣れ、ネックゲイターで鼻と口を覆い、肺に届く前に空気を温めて加湿すること、そして心肺への負担を減らすためにペースを落とすことが大切だ。
主なポイント
- メンタルヘルスへの効果：ランニングはうつ病、不安、ストレスを軽減する効果があり、季節性情動障害に特に有効。
- ランニングを中止すべきタイミング：10～15分走ってもまだ寒い場合や、雪や氷の上で足元が不安定な場合は、中止して屋内に戻ろう。
- 屋外ランニングを控えるべき時：視界が悪い（大雪やみぞれ）時や、道路が深く雪に覆われている時、または凍結している時は、屋内に留まろう。
寒冷時のチェックリスト
- 風冷指数と路面の凍結状況を確認：外に出る前に必ず天気予報をチェックする。特に風冷指数と路面状況には注意が必要だ。風冷指数が凍傷のリスクとなる水準（約-31℃以下）の場合や路面が凍結している場合は、インドアでワークアウトを行おう。
- 適切な重ね着：速乾性のインナー、中綿入りミッドレイヤー、防風・耐水性のあるアウターシェルという3層構造で着用する。
- 手足の保護：手・耳・足は体温を失いやすく、特に凍傷のリスクが高い部位だ。防寒用の帽子やヘッドバンド、ランニンググローブやミトン、冬用ソックス、ランニングシューズでこれらの部位をしっかり守ろう。
- 視認性の確保：冬は日照時間が短いため、自分がしっかり見え、周囲からも認識されやすいことが重要だと、ランニングコーチのニコール・ガイナコプロス氏（C.S.C.S.）は指摘する。リフレクティブ（再帰反射）素材のランニングウェアを選び、ヘッドランプや懐中電灯を携行して視認性を高めよう。また、明るい色や鮮やかな色も夜明けや夕暮れ時の視認性向上に効果的だと、USATF認定ランニングコーチのエイミー・ドウォレッキ氏は述べている。
- 水分補給：寒い時期は水分補給を忘れがちだが、冬でも汗はかくため、しっかりと水分を摂ることが欠かせない。「10〜12分ごとに数口の水を飲み、ランニングの前後にも水分補給を忘れずに」とガイナコプロス氏はアドバイスする。ランニング用ウォーターボトルやハイドレーションベルトを携行しておくと安心だ。
冬のランニングでは何を着るべきか
走り出す前に、冬用のランニングギアをしっかり準備しておこう。ウェア選びはランニング中の快適さに直結するため、寒すぎず暑すぎないバランスが重要だ。ガイナコプロス氏によれば、外に出た瞬間に「寒さは感じるが不快ではない」状態が理想的だという。また、認定トライアスロン＆ランニングコーチのカサンドラ・パドゥラ・バーク氏（管理栄養士）は、運動中に体が生み出す熱を考慮し、実際の外気温より約11度高いと想定してウェアを選ぶとよいとアドバイスする。ランニング中の過熱を防ぐためだ。
寒い季節に安全かつ快適に走るためには、重ね着が欠かせない。「シンプルな3層システムが最適です」とコロン氏は言う。その構成は以下のとおりだ。
- 軽量のインナー：ポリエステルやポリプロピレンなど速乾性に優れた素材のトップスと、レギンスまたはパンツを着用する。「インナーは肌から水分を逃がすので不可欠です」とコロン氏は述べている。
- 中綿入りミッドレイヤー：フリースやウールなどの素材で体が生み出す暖かい空気を閉じ込める。「軽量の合成フリースは、かさばらずに保温性を確保でき、激しい運動中でも通気性を保ち、汗が浸透しても素早く乾くため最も効果的です」とバーク氏は語る。
- 防風・耐水性のアウターレイヤー：防風・耐水性を備えたアウターを重ねることで、風や雨などが内側のレイヤーに入り込むのを防ぐ。
- 手、耳、頭部の保護：手・耳・頭部が凍えたり感覚が鈍くなるのを防ぐため、これらをしっかり覆うことが不可欠だ。頭と手は熱を失いやすいため、グローブ、ネックゲイター、帽子やヘッドバンドなどの必須アクセサリーを忘れずに。ガイナコプロス氏は、薄手のグローブの上にミトンを重ねるコンバーチブルグローブを愛用しているという。「暖かくなってきたら、ミトンを外してグローブだけにします」と彼女は言う。
冬用シューズとトラクション対策
気温が下がり雪が降ると、暖かい季節用のランニングシューズでは対応しきれない。足が冷えて濡れやすくなるうえ、凍結した路面で滑るリスクも大幅に高まる。
そこで活躍するのが、冬仕様のフットウェアだ。ガイナコプロス氏によれば、GORE-TEXを採用した防水ランニングシューズやトレイルランニングシューズは、足をドライに保ちながら十分なトラクションを発揮する有力な選択肢だという。トレイルシューズの特長は、多くのロードランニングシューズにトレイル仕様のモデルが用意されている点にある。普段履き慣れたロードランニングシューズがあれば、そのトレイルモデルを選ぶことでフィット感や履き心地を損なわずに、冬の路面に必要なトラクションを確保できる。
もう一つの選択肢として、普段のランニングシューズに足首用ゲイターやトラクションスパイクを追加する方法もある。ゲイターは足首の保温・保護に役立ち、スパイクは滑り止めとして機能する。
速乾性が重要な理由
外が寒くても、重ね着したウェアの下では汗をかく。ポリエステルなどの速乾性素材は、肌から汗を吸い上げてウェアの外側へと逃がす。そして空気中で蒸発させることで肌を乾いた状態に保つ。
一方、コットン製の衣類は避けたい。水分を繊維に吸収するため、濡れて重くなってしまうからだ。「寒い環境で体が濡れていると、体温がより速く失われ、冷えや軽度の低体温症のリスクが高まります」とコロン氏は警告する。そのため、季節を問わず、速乾性に優れたランニングウェアを選ぶことが大切だ。これらのウェアは、次のような速乾性素材で作られている。
- ポリエステル
- ポリプロピレン
- ナイロン
- メリノウール
風冷指数への対策
寒い季節のランニングウェアは、気温だけで判断できない。風があると実際の気温よりも寒く感じられ、体熱がより速く失われるからだ。風冷指数は気温と風速の両方を考慮し、体感温度をより正確に示す指標だ。たとえば、気温が約-20℃でも風速が約9m/sあれば、体感温度は約-34℃まで低下する。つまり、実際に-34℃の環境にいるのと同じ速さで体熱を失うことになる。
したがって、ウェアを選ぶ際は、必ず風冷指数も考慮に入れよう。また、風冷指数が15分以内に凍傷を引き起こす水準（約-32℃）に達する場合は特に注意が必要だとコロン氏は警告する。指先・つま先・耳・顔をしっかり覆い、防風性のあるアウターを着用すること。状況によっては、インドアでのワークアウトに切り替えるのも賢明な判断だ。
冬の必須ランニングギア
- キャップ／ヘッドバンド
- グローブ／ミトン
- ネックゲイター
- リフレクティブ素材のギア／ヘッドランプ
- トラクションのあるランニングシューズ
氷や雪の路面での注意事項
- 冬用のランニングシューズを選ぶ。通常のロードランニングシューズは避ける
- 除雪済みのルートや人通りの多いルートを走る。雪や氷の上は走らない
- 短めのループコースを選ぶ。長距離の往復コースは避ける
- 明るい色やリフレクティブ素材のギアを着用する。車や自転車から見えていると過信しない
- 路面が凍結していたり、風冷指数が極端に低くアウトドアランが危険な場合はインドアトレーニングに切り替える。けがのリスクが高い状況で無理は禁物
寒い日のランニング前ウォームアップ方法は？
天候にかかわらず、ウォームアップは欠かせない。ウォームアップには、心拍数を上げ、筋肉を温め、関節の可動域を広げる効果がある。運動への準備を整えるうえで欠かせないステップだ。
おすすめの方法は、ハイニー・ジョグインプレース・ウォーキングランジといった動的なワークアウトだ。「こうしたワークアウトは血流を促進し、深部体温を高め、動きの中で可動域を広げることで、ランニング特有の負荷に筋肉を適応させます」とドウォレッキ氏は語る。
一方、一定時間姿勢を保つスタティックストレッチは避けたい。柔軟性を高める手段としては有効だが、ウォームアップ中には逆効果になりかねない。「スタティックストレッチはパフォーマンスを低下させる可能性があり、神経筋系を高強度の運動に適切に準備させません」とドウォレッキ氏は指摘する。
さらに、寒い環境では筋肉や関節が硬くなりやすいため、動的ストレッチは特に重要だという。スタティックストレッチはクールダウン時に取っておこう。
外に出る前に、室内で5分程度のウォームアップを済ませておくと、寒さにさらされる前に体をしっかり温めることができる。
以下は、ドウォレッキ氏が推奨するウォームアップの流れだ。
- 1〜2分：マーチングから始め、徐々にその場での軽いジョグインプレースへ移行しながら腕を大きく振る
- 各30秒（左右）：前後のレッグスイング
- 各30秒（左右）：左右のレッグスイング
- 30秒〜1分：体をひねりながらのウォーキングランジ
- 30秒：ハイニー
- 30秒：バットキック
- 各30秒（左右）：立ったままヒップサークル
- 各30秒（左右）：立ったままアンクルサークル
体の感覚を重視する
天候によって必ずしも走行距離やワークアウトの内容を調整する必要はない。それよりも、自分の体の感覚を優先することが大切だと、理学療法士のジェシカ・チャン氏は言う。
「寒い環境での最初の数回のランは、体が順応している途中のため、通常よりきつく感じることがあります。ペースを落としたい、早めに切り上げたいと感じたら、無理をしないことが重要です。」
フォームについては、前かがみになったり体がこわばったりしていることに気づく場合がある。これは寒さの中では自然な反応だが、意識的にフォームを整え、正しいランニング動作を維持しながらリラックスするよう心がけよう。
最初の数回がきつく感じる場合は、長距離ランを複数の短いランに分ける方法をチャン氏は勧めている。寒さにさらされる時間を減らしながら、同じ走行距離をこなすことができる。
クールダウンを忘れずに
ランニングからすぐに休息状態へ移行すると、心拍数や体温が急激に低下し、気分不良や失神を引き起こす恐れがある。
クールダウンはその予防に大きな効果を発揮する。5〜10分でもクールダウンに時間を確保することで、体温と心拍数を徐々に落ち着かせることができる。
ランニング後は屋外で1〜2ブロックほど歩いて軽くクールダウンし、その後は屋内に移動してフォームローリングやスタティックストレッチを行おう。「冬のランニング後は体が冷えすぎないよう、1ブロックほど歩くだけにして、クールダウンの大部分は室内でやっています」とガイナコプロス氏は語る。
寒い季節にランニングを始めるには
寒い環境でのランニングに慣れていない場合、体が順応するまでには2〜3週間程度、継続的に寒さにさらされる必要があるとコロン氏は言う。順応が進むにつれ、震えにくくなり、体が温まりやすくなる。
順応期間中は距離を短くしたり負荷を下げたりし、寒さに慣れてきたら徐々に距離と負荷を上げていくとよいと、コロン氏は言う。
寒冷環境に適したウェアの組み合わせを見つけるには、ある程度の試行錯誤が必要だ。何を着たか、そのときの気温、快適さの度合いを記録しておくと参考になるとガイナコプロス氏は勧める。
インナーが汗でびっしょりになっている場合は着込みすぎのサイン。逆に、走り始めて10〜15分経っても寒さを感じる場合は、レイヤーを一枚足す必要があるだろう。また、ランニング中にレイヤーの着脱がしやすいよう、冬は短いループコースを走るのがガイナコプロス氏のやり方だ。
寒い季節のランニングで避けるべきよくある失敗
- 着込みすぎによる発汗過多
- ウォームアップを怠る
- 風冷指数を無視する
- コットン素材の服を着る
- 凍結した路面を速く走る
寒い日のランニング後のリカバリー
帰宅した時点でランニングが終わりではない。適切なリカバリーは、ランニング後の冷えを防ぎ、体の回復を促すうえで欠かせない。
走り終えたらすぐに、清潔で乾いた服に着替えよう。汗で濡れたウェアを長時間着たままでいると、肌に湿気が残って体温が急激に下がってしまうとバーク氏は言う。乾いた服に着替えることで、体温をコントロールしながら徐々に落ち着かせることができる。
着替えが済んだら、5〜10分のクールダウンで回復を促そう。ガイナコプロス氏はウォームアップで行った動きに似たフォームローリングとスタティックストレッチを取り入れている。
寒い季節のランニングにおける栄養と水分補給
外が寒くても、汗をかかないわけでも脱水症状にならないわけでもない。クールダウン中と終了後は、常温の水を少しずつ飲んで水分補給をしっかり行おう。その後は炭水化物とタンパク質の両方を含む食事や軽食で補給する。炭水化物はタンパク質1グラムあたり3〜4グラムを目安にしよう。この組み合わせがグリコーゲンの補充と筋肉の再合成をサポートするとバーク氏は言う。
また、スープやお茶、ホットココアなど温かい飲み物を回復食に加えると、体の内側から温まりながら水分補給もできると述べている。
冬季も継続してトレーニングするには
寒さが厳しく、天候に合わせたワークアウトの調整方法もわかりにくいため、冬のランニングを続けることは簡単ではない。そんなときに役立つのが、Nike Run Club（NRC）アプリだ。屋外でのランニングが難しい日でも、音声ガイドラン・トレーニングプラン・トレッドミル向けワークアウト・進捗トラッキングなど、継続をサポートする機能が充実している。
よくある質問
どの気温になったら走るのが危険？
厳密には、走るには「寒すぎる気温」というものはない。適切なウェアさえあれば、ほぼどんな気温でも走れるとガイナコプロス氏は言う。ただし、風冷指数が15分以内に凍傷を引き起こすレベル（華氏約−25度）に達する場合は危険だ。そのような状況では、室内での運動が最善の選択になる。
冬はペースをどう調整すればよい？
暖かい季節のペースは、寒い季節になるとよりきつく感じることがある。特に雪が積もっている場合はなおさらだ。いつものペースに固執するのではなく、心拍数や主観的運動強度を目安に適切なペースを見つけるとよいとガイナコプロス氏はアドバイスする。
冬のランニングには何を着ればよい？
速乾性に優れた軽量のインナー、保温性のあるミッドレイヤー、風雨を防ぐアウターレイヤーの3層構成が基本だ。さらに、ヘッドバンドまたは帽子、グローブまたはミトン、ネックゲイター、冬用ランニングシューズを揃えることで、寒さに対する備えは万全になる。
雪の中で走るのは安全？
雪が部分的に凍っていたり、下に氷が潜んでいたりする場合は危険になり得る。トラクションのあるランニングシューズを履けば足元の安定感が増すが、道路が凍結していたり不安定を感じたりするなら、トレッドミルに切り替えるのが賢明だ。
つま先や指のしびれを防ぐには？
指を守るにはコンバーチブルグローブが便利だ。各指を覆うインナーと、風や湿気を防ぐミトン部分が一体になった2in1アイテムだ。足の指のしびれには、厚手で速乾性のあるソックスが効果的。シューズはGORE-TEX採用の防水仕様かトレイルランニングシューズを選ぶのがおすすめ。足首用ゲイターを加えるとさらに雪や風から守れる。
冬のランニングで栄養や水分補給に気をつけることは？
冬場は汗が目立ちにくいが、寒い日のランニングでも脱水状態になる可能性はある。ランニング後は常温の水でしっかり水分補給しよう。炭水化物とタンパク質もちゃんと補給しよう。グリコーゲンを回復させて筋肉を修復するために、タンパク質1gに対して炭水化物をだいたい3〜4gの割合が目安だ。
寒い日のランニングの前はどうウォームアップするべきか？
ウォーキングランジやレッグスイングなどのダイナミックな動きを行おう。血流を促して体温を上げ、可動域を広げるのに効果的だ。屋内で5分ほどのダイナミック ワークアウトを行えば、ランニングに十分な準備ができる。
路面が凍っているときは、屋内で走るべき？
凍った道路を走るのは常に危険が伴う。路面が凍っているならトレッドミルを選ぶのは恥ずかしいことではない。ケガを防ぐための賢い選択だ。Nike Run Clubアプリには、屋外の環境が安全でないときでも継続して走れるように、多くの音声ガイドランやトレーニング プログラムが用意されている。