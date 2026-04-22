寒い季節のランニングを効果的に：エキスパートお墨付きの4つのヒント

寒いときは、普段暖かいときのペースよりもきつく感じることがある。特に、地面に雪が積もっていると歩幅が制限されるためだ。

また、冷たい空気は心肺機能に特有の負荷を与える。「冷たい空気を吸い込むと気道抵抗が高まり、気道刺激を引き起こし、呼吸が困難になる可能性があります」と持久力強化トレーニングを行うランナーを治療する、理学療法士のデニス・コロン博士は言う。「ランナーによっては、気道刺激が軽度の気管支収縮を引き起こすこともあります」と博士は続ける。気管支収縮とは、気道の筋肉が収縮して呼吸がしづらくなる状態のことだ。

寒さは筋肉の機能にも影響を与える。「寒い環境では筋肉が冷え、効率的な有酸素運動能力を発揮できるまでウォームアップに時間がかかることがあります」とコロンは説明する。「これにより、有酸素能力が一時的に低下し、無酸素代謝への依存度が高まり、特に風の強い日には、運動努力の体感的な増大が生じる可能性があります」

心肺機能や筋肉へのこれらの影響が重なり、一時的にランニング パフォーマンスに負荷がかかる。

寒い中で走るときは、普段のペースに合わせようとせず、心拍数や主観的運動強度（RPE）を目安に適切なペースを設定するのがよい、とランニングコーチで認定ストレングス＆コンディショニング スペシャリストのニコール・ガイナコプロスは言う。