ワークアウトの前と後、朝食に適したタイミングは？ | 記事「OGC」

ワークアウトの前後に朝食を取るタイミングはなかなか悩ましい。 タンパク質、脂質、複合炭水化物が含まれたボリュームのある朝食を取る場合は、運動の2時間以上前が賢明である。そうすれば、栄養素を消化吸収する時間を体に十分与えることができる。 ワークアウトの直前にボリュームのある朝食を取ると、胃腸障害を招く恐れがある。 2014年に発行された『Nutrients』誌のレビューによると、運動の2～3時間前に食事を取ると、パフォーマンスが向上し、血糖値の平衡が保たれるという。

しかし、時間に余裕がなく、ワークアウトの数時間前に十分な食事を取れない場合はどうしたらいいのだろう？ 難しく考える必要はない。炭水化物を含むが食物繊維の少ないものをワークアウトの30～45分前に食べれば、胃腸障害が起きる可能性は低くなる。 消化の早い炭水化物の例としては、ドライフルーツ、バナナ、ブドウ、オレンジ、クラッカー、パンなどがある。

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ワークアウト後の食事は、ワークアウト前の燃料補給となる食事と同じくらい重要である。 ワークアウト後の朝食の主役となるのがタンパク質。絶食状態または1人分の炭水化物を摂った状態でワークアウトを行った場合は、十分な量のタンパク質（15～30グラム）を摂ると（脂質や炭水化物と共に摂取するのが理想的）、筋肉の回復が促進されるだけではなく、食欲、気分、エネルギーのレベルが正常に保たれる効果が生まれる。

くつろいだヨガクラスやのんびりとした朝の散歩など、軽度の運動に取り組んだ後は、特定の分量のタンパク質や炭水化物を摂ることに過敏にならなくていい。 そうした運動の場合は体がそこまでの栄養素を必要としないため、筋肉の回復を促進し、グリコーゲン貯蔵（筋肉に蓄えられ運動中に消費されるエネルギー）を補給する食べ物で体に燃料補給する必要がそれほどないからだ。

ただし、運動の主な動機が筋肉増強の場合のワークアウト後の食事に関しては、結論となる調査結果は出ていない。 一部の調査では、運動後1時間以内にタンパク質が含まれた食事や軽食を取ることが重要だと示唆しているが、タンパク質を運動後1時間以内に摂った方が、3時間以内に摂るよりもメリットがあることを十分に示す調査結果は存在しない。 一般的に、筋肉増強に必要なタンパク質の量は、個人と運動量によって異なると言える。 まずは、タンパク質を20グラム含む食事からはじめてみよう。 参考までに、20グラムのタンパク質は、卵3個、スモークサーモン約85グラム、ギリシャヨーグルト1カップに相当する。

ワークアウト前後の食事のタイミングについては、消費すべき栄養素の種類と同様、さまざまな意見がある。 2017年発行の『The Journal of the International Society of Sport Nutrition』誌に掲載された大規模なレビューおよびポジションペーパーで著者は、ワークアウトに最適な食事のタイミングと食べ物を明確に見極めるには、より多くの調査が必要だと結論付けている。 また、ポジションペーパーには、ワークアウト前後に「どのタイミングで何を食べるべきか」を議論するよりも、最適な量のタンパク質、炭水化物、脂質を、一日を通して確実に摂取することの方が重要だと示唆されている。

管理栄養士などの専門家に相談しながら、自分と自分のニーズに合ったプランを作成することをぜひ検討してほしい。

文：シドニー・グリーン（理学修士、 管理栄養士）