ケガを防止しながらランニングの距離を伸ばす方法をエキスパートが解説

けがを防ぐために特に重要な方法の一つは、自分の計画に沿って進めること。 1日に7マイル走ると決めたら、それを上限にしよう（体が休息を求めているようなら距離を短くする）。

ミラー氏はこう説明する。「どんなトレーニング計画でも、ゆっくり始めて徐々にレベルアップしていくことが重要です。 ゆっくり進めないと、腱炎、疲労骨折、筋挫傷、さらに腱断裂といった使い過ぎによるけがを引き起こし、休みを余儀なくされる可能性が高まります。」

距離は通常、割合または時間を基準に増やしていく。 たとえば、まず週に2～3日、15分のランニングを数週間続けた後、次の数週間は、1回のランニングの時間を20分に増やす。

割合に基づいて距離を増やす方法に興味があれば、「10％ルール」を取り入れてみよう。 このルールでは、走行距離の増加を前の週との比較で10％以内にとどめるようにする。 たとえば、今週の走行距離が10マイルだとしたら、次の週は1マイル増やす。

しかしミラー氏によると、よく見聞きするルールだからといって、実践的であるとは限らないという。 初心者ランナーが重点を置くべきなのは一貫性。最初の1か月（あるいはそれ以上）は距離を増やすべきではないかもしれない。ランニングを習慣にして、ランニングの動作パターンに必要な筋肉を鍛えるためだ。

決めた方法のランニングに余裕を持って取り組めるようになったら、週に10％距離を増やすのが妥当だとわかるだろう。 ただし、バーンアウトの兆候が現れたら（疲労、ふらつき、足首の痛みのような使い過ぎが原因の軽い障害など）、また距離を減らすことを考えよう。 生活全般のストレスもトレーニングのリカバリーを妨げる可能性があり、疲れを感じる原因になることもある。 過剰なストレスを感じているときは、トレーニングを一休みし、ヨガなどで自分の内に意識を向ける呼吸法を実践してみよう。

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