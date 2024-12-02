フィットネスの向上に効果的なトレッドミルのワークアウト3選

トレッドミルを使ってできるワークアウトは、固定された場所で行うランニングやウォーキングにとどまらない。 トレッドミルにはスピード、高低差、さらには傾斜やインターバルを変更するオプションがあり、心肺持久力を高めるための究極のツールといえる。

「有酸素運動とは、心拍数を安定した状態、つまり有酸素レベルにすることを意味します」と認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト（C.S.C.S.）のジェフ・ワッターズは言う。 とは言え、トレッドミルの役割は有酸素レベルの調整だけではない。

ヴァネッサ・リウ（NASM公認パーソナルトレーナー）によれば、トレッドミルをサーキットトレーニングルーティンやHIIT（高負荷トレーニング）の一部に取り入れることもできる。

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トレッドミルを使ったフィットネスの向上方法として、サーキットに組み込むのも一案だ。トレッドミル上で速く歩くか、または軽くジョギングして、停止し、数分間筋力トレーニングを行い、その後再びトレッドミルでサーキットを続ける。

「このやり方なら非常に効率的なワークアウトができます。 1回のトレッドミルワークアウトで、有酸素運動と筋トレの両方ができるからです」とリウは語る。

また、衝撃の少ないトレッドミルワークアウトがお好みなら、ウェイトを使って歩くことで強度を高められる。全力を出し切る必要はない。 「軽いダンベルを追加すれば、オーバーヘッドプレス、ラテラルレイズ、バイセップカールができます」とリウ。