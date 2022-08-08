アウトドアでのワークアウト後におすすめの水分を多く含む食べ物

果物や野菜のほかに、屋外でのワークアウト後の水分補給として効果的な、水以外の流体の食べ物も紹介しよう。 寒い日のワークアウトでも脱水状態を招く可能性はあるが、暑い日に屋外でワークアウトをするときと違って、喉の渇きを感じにくいかもしれない。 そんな日には、野菜をたっぷり使ったスープ（クリームより出し汁が主体のスープ）を飲むことでも、1日の水分摂取量を増やせる。 また、スープにクラッカーやトーストを添えれば、ワークアウト後の筋肉への栄養補給に欠かせない炭水化物を補給できる。

骨からとったスープ、ボーンブロスも水分補給に役立つ。塩分、鉄、亜鉛、カルシウムといったミネラルに加えて、タンパク質や脂質も多少含まれた、栄養の宝庫だ。 保温性のある容器にこのスープを入れてワークアウトに持参すれば、終了後すぐに温かいスープを楽しめる。

気温が高い日に屋外でワークアウトをする場合は、冷たい無脂肪牛乳や、アーモンド、麻の実、大豆などが原料の植物性ミルクで水分を補給できる。こういった飲料は水分含有量が90～100％だ。 コップ1杯のミルクにピーナツバタートーストを1枚加えると、リカバリーを促すのに最適な軽食になる。ミルクでスムージーを作ってもいい。

ここで水分過剰について触れておこう。水分過剰は危険を伴い、低ナトリウム血症と呼ばれる症状に発展するおそれがある。 運動誘発性低ナトリウム血症（EAH）は、体内のナトリウム濃度が下がり過ぎると発症し、臓器や組織が腫れることがある。 稀ではあるが、一部の持久系スポーツで確認されている。

一般的に、運動後、体重が増えていたら、それは発汗で失われた量以上の水分を摂っている印で、水分過剰に発展する可能性がある。 屋外でのワークアウトの後、水分を適切に補給できているかどうか確認する最善の方法は、発汗量を知ることだ。 水分は細胞に出入りする電解質に伴って移動するため、汗をかいた量と、摂取する飲み物や食べ物の種類を把握し、どの程度リカバリーできているかを意識することが重要となる。 ワークアウト中やその前後に補給する飲み物や食べ物をいろいろと試してみて、何がリカバリーに最も効果があるか確認しよう。

文：シドニー・グリーン（理学修士、 登録栄養士）