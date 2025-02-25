ランニング後に最適なリカバリー方法5選 

運動の目標を達成するには、一貫したトレーニングプランだけでは不十分。 パフォーマンスを向上させ、健康全般を支えるうえでは、リカバリー戦略をルーティンに組み込むことが欠かせないのだ。 「リカバリーは、あらゆるレベルのランナーに不可欠です。ランニングで負荷がかかった身体は、リカバリーによって修復、適応し、より強く成長していくからです」とシルバは言う。

ランニングはハイインパクトなスポーツだ。つまり、水泳のようなローインパクトのエクササイズと比べると、体への負担が大きいということ。 サンディエゴ・モバイル・リハビリ・アンド・フィジカル・セラピー（San Diego Mobile Rehab and Physical Therapy）を運営する理学療法博士（D.P.T.）のラケル・フェルダーは、 ハードなワークアウトの後は、筋肉に微小な断裂ができると指摘する。 「微細な断裂ができるのは正常なことで、これは適切なリカバリーで治ります」と彼女は言う。 そのため、トレーニングプログラムには、ハイインパクトの運動とリカバリーを促進するローインパクトの運動をバランスよく組み込むのが理想的となる。

「適切なリカバリーを行わないと、オーバートレーニング、燃え尽き症候群、けがのリスクがあります。そうなると、数週間から数か月もランニングから遠ざかることになりかねません」とシルバ。 また、リカバリーを優先すると、身体が損傷した筋肉を修復して強く成長し、次のワークアウトに備えられるようになる。