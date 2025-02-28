心血管系の健康を向上させる運動、いわゆるカーディオエクササイズとは、心拍数を上げるエクササイズを指す。 カーディオエクササイズには、犬との散歩からトライアスロンのトレーニングまで、幅広いアクティビティが含まれる。 なかでも特に人気があるのがランニングだが、万人向きというわけではない。

ランニングは、負荷の高いエクササイズだ。 両足がともに地面を離れる時間があるため、着地時に足が受ける衝撃はウォーキングなどよりも大きくなる。 負荷の高い身体活動が悪いというわけではないが、人によってはもっと負荷の低い運動、あるいは高負荷と低負荷の運動を組み合わせて行う方が効果的な場合もある。

「ランニングは素晴らしい有酸素運動ですが、心血管系を鍛える方法はそれだけではありません」と話すのは、The Edge Fitness ClubsでNASM-CPT（全米スポーツ医学アカデミー認定パーソナルトレーナー）として活躍するエイン・トーマス。 「強度が高く、負荷の低い全身運動を行えば、走りに出なくても心拍数を上げて持久力を高め、筋力を増強できます」