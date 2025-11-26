毎日のストレッチで得られる5つのメリットをエキスパートが解説

動的ストレッチとは、特定のポーズを維持せずに、関節と靭帯の両方を最大可動域で伸ばすストレッチを指すとミラー氏は説明する。

「最大可動域での動的ストレッチに慣れていきたいのであれば、あらゆるタイプの運動と同じように、徐々に段階を上げていくことが大切です」とのことだ。

さらにミラー氏は、柔軟性の面で準備が整っている人であれば、すぐに最大可動域、もしくはそれに近い可動域で安心してストレッチに取り組むことができるが、そうでない人は可動域を制限して体重を支える関節への負荷を軽減し、負担の少ないストレッチに徹することもできると付け加えている。たとえば、初心者向けの負担の少ないストレッチとしては、ジャンピングジャックからジャンプをマイナスしたストレッチが挙げられる。ジャンプの代わりにサイドに足を踏み出し、それに合わせて快適に感じられる範囲で腕を上げ下げしていく。

ミラー氏はまた、関節をストレッチすることでワークアウトに向けた関節の（スムーズな可動の）準備を整えることはできるが、関節すべてが同じように働くわけではない点に注意することが重要だと説明している。「肩関節（関節窩上腕関節）や股関節といった半球状の滑膜関節などは可動性をつかさどる一方、肘や膝などは、ひとつの平面上における安定性と可動性の両方を支える役割を果たしています。」

関連記事：シンスプリント対策におすすめのストレッチ7選

「動的ストレッチを行うときは、『スペシフィシティ』（特定性）と呼ばれるトレーニング手法を実践し、運動中にターゲットとして鍛える筋肉、関節、靭帯の準備を整えていきます」と、ミラー氏は説明する。「ワークアウトの前は筋肉が冷えているため、損傷を避けるために動的ストレッチを行うのが望ましいでしょう。」

動的ストレッチを運動の前に行う理由として、体温の上昇も挙げられると語るのはケリー・ガンズ氏（管理栄養士、ヴィンヤサ認定ヨガインストラクター）。「たとえば動的ストレッチには、ウォーキングレッグランジ、ムービングトーソーツイスト、キャットアンドカウ、アームサークルなどがあります」と、ガンズ氏は述べている。

ある程度の時間（通常10秒～30秒）ストレッチした状態をホールドするのが静的ストレッチで、これは主にクールダウンの際に行うとのことだ。「こうしたストレッチは、すでに体が温まっているときに行います」と、ガンズ氏は付け加える。

たとえば静的ストレッチには、仰向けに寝て片足の指の付け根をつかんで足を持ち上げる、アンジャネーヤアーサナ（ローランジ）、エクステンディッドチャイルドポーズなどがある。