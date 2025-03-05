ランニングの後、体のさまざまな部分が痛むことがあるが、それはまったく普通のこと。 何らかのワークアウト後に痛みを感じるというのは、損傷した筋肉を修復しようと体が働いている証拠だ。 ただ、最初は同じように感じることが多いが、筋肉痛やチクッとした痛みと、深刻な痛みには大きな違いがある。

ベテランのマラソンランナーから、5kmのランに挑戦する初心者まで、どんなレベルのランナーでもランニング後に足首に違和感を覚えることがある。 しかし幸いにも、ランニング後の足首の痛みを防ぐ方法はたくさんあると理学療法士は言う。

「走った後、足首に痛みを感じるというのはよくあることです。ランニングは足首の関節に大きな負担がかかる高負荷のアクティビティなので、腱炎、捻挫、疲労骨折などの使い過ぎによるけがを引き起こしやすくなります。ランニングフォームやシューズが不適切であったり、強度を急に変えたりした場合は特にけがをしやすくなります」と説明するのは、理学療法士のジョン・ガルーチ・ジュニア。 理学修士、認定アスレチックトレーナー、理学療法博士の有資格者であり、ニューヨークのJAG Physical TherapyのCEOを務めている。 「この痛みは多くのランナーが経験するもの。相当経験を積んだランナーも例外ではありません」

ランニング後の足首の痛みを防ぐ方法を知りたいなら、当然ながら、足首の痛みの原因を知ることが欠かせない。