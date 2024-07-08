ランニングは、心身両面で健康上のメリットが得られるアクティビティとして人気を集めている。 しかし、毎回同じペースで走っているならペースの変更がもたらす恩恵とは無縁のままだ。 いつも最速のペースで走っていると、体への負担が高まりけがの原因にもなりかねない。

人間が走るときの最高速度はおよそ時速44km、これは短距離走者のウサイン・ボルトが2009年に100メートル走で世界記録を樹立した際に到達したペースだ。 もちろん、普通のランナーには近づくことすらできない速さであり、ボルトでさえ、彼のキャリアの中でこの水準に達したのはごく短い期間だった。 こうしたハイスピードのランニングは持続可能ではない。 「どんなにベテランのランナーでも、ゆっくり、楽なペースでたくさん走る必要があります」と、ランニングコーチのデイブ・リドリーは言う。

ポイントはランニングペースに変化をつけること。これはどんなランナーにとっても重要だ。 「さまざまな種類のランニングでペースを変える主な理由は、トレーニングのピリオダイゼーション（期分け）のためです。そうすることで、ランニングを最適化し、レースの日でも目標を達成したい日でも重要な場面で最高のパフォーマンスを発揮できます」ランニングコーチのリディア・オドネルはそう話す。

では、自分に最適なランニングペースはどれくらいで、それを見極めるにはどうすればよいのだろう？ リドリーやオドネルをはじめとするNikeのランニングコーチが、プロセスと重要性について説明する。